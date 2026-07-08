افزایش بهای نفت با تحولات جدید در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بهای نفت خام برنت تا ساعت ۰۴:۰۰ (به وقت گرینویچ) با افزایش یک دلار و ۹۲ سنتی معادل ۲.۶ درصد به ۷۶ دلار و ۸ سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با رشد یک دلار و ۸۲ سنتی معادل ۲.۶ درصد، ۷۲ دلار و ۲۶ سنت در هر بشکه معامله شد.

افزایش قیمت نفت پس از آن رخ داد که آمریکا مدعی حملات هوایی جدید علیه جنوب ایران شد و مجوز عمومی فروش نفت خام ایران را لغو کرد؛ اقداماتی که نگرانی‌ها درباره احتمال اختلال دوباره در عرضه نفت خاورمیانه را افزایش داد. قیمت هر دو شاخص نفتی روز گذشته (سه‌شنبه) نیز حدود ۳ درصد افزایش یافته بود.

«سال کاوونیک» رئیس بخش تحقیقات مؤسسه «ام‌اس‌تی مارکویی» (MST Marquee) گفت که «درگیری کنونی بار دیگر به بازار یادآوری می‌کند که عبور از تنگه هرمز همچنان تا چه اندازه شکننده است.» وی افزود در صورتیکه تنش‌ها تداوم یابد و سطح تردد در تنگه هرمز زیر ۵۰ درصد سطح پیش از جنگ باقی بماند، محدودیت عرضه می‌تواند از افزایش بیشتر قیمت نفت حمایت کند.

قیمت نفت پس از توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا در ماه گذشته میلادی به سطوح پیش از جنگ بازگشته بود و معامله‌گران حجم زیادی از موقعیت‌های فروش در بازار معاملات آتی نفت ایجاد کرده بودند؛ زیرا انتظار داشتند عرضه نفت خاورمیانه پس از پایان محدودیت‌ها افزایش یابد.