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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۲

جامعه پرستاری کشور کنار مردم ایستاده است

جامعه پرستاری کشور کنار مردم ایستاده است

عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: جامعه پرستاری همواره در سخت‌ترین روزهای کشور، در کنار مردم ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم فخری محمودی اظهار داشت: سازمان نظام پرستاری با تشکیل ستاد هماهنگی نیروهای داوطلب و ایجاد پوشش سراسری برای سازماندهی پرستاران متقاضی خدمت، زمینه حضور منسجم و مؤثر آنان را در این مراسم فراهم کرد؛ اقدامی که بیانگر عشق و ارادت پرستاران به رهبر شهید و تلاش آنان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین است.

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری افزود: جامعه پرستاری کشور همچون همیشه در صحنه حضور دارد و ثبت‌نام داوطلبانه هزاران پرستار برای همراهی و ارائه خدمات مراقبتی به عاشقان و زائران در مراسم تشییع قائد شهید، نشان‌دهنده گستردگی مشارکت و روحیه مسئولیت‌پذیری این قشر خدمت‌گزار است.

فخری محمودی ادامه داد: جامعه پرستاری ایران که همواره در سخت‌ترین روزهای کشور، از دوران دفاع مقدس تا بحران‌های سلامت، در کنار مردم ایستاده است، امروز نیز با حضوری متحد و حماسی در این مراسم تاریخی، ادای دین خود را به این خادم صدیق و شهید والامقام به جا آورد.

وی اضافه کرد: پرستاران ایران اسلامی با تمام ظرفیت‌های خود در این مراسم حضور داشتند و روز پنج‌شنبه در مشهد نیز حضور خواهند یافت و در کنار مردم، با ارائه خدمات مراقبتی و امدادی، برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین وداع با این شهید گرانقدر به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تیم سلامت ایفای نقش خواهند کرد.

کد مطلب 6883009
حبیب احسنی پور

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