مراد ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی و جمع‌آوری ۱۴۸ فقره انشعاب غیرمجاز آب در این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در چهار ماهه نخست سال جاری، موجب بازگشت ۸۵۰ مترمکعب آب در شبانه‌روز، معادل ۱۰ لیتر بر ثانیه، به شبکه توزیع آب شهرها و روستاهای شهرستان شده است.

وی افزود: انشعابات غیرمجاز جمع‌آوری‌شده در کاربری‌های مسکونی، تجاری، کارواش، آبیاری باغات و فضای سبز مورد استفاده قرار می‌گرفتند. از مجموع ۱۴۸ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی‌شده، ۴۲ مورد به انشعاب مجاز تبدیل، ۶۰ مورد قطع و جمع‌آوری شده و تعیین تکلیف سایر موارد نیز در دستور کار این امور قرار دارد.

وی با اشاره به بهره‌برداری از تصفیه‌خانه آب شهرستان ملکشاهی و ورود آب تصفیه‌شده به شبکه توزیع، اظهار کرد: آب شرب تولیدی این تصفیه‌خانه با صرف هزینه‌های قابل توجه تأمین و تصفیه می‌شود و باید صرفاً برای مصارف شرب و بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از این آب برای آبیاری باغات، فضای سبز و یا از طریق انشعابات غیرمجاز، موجب هدررفت سرمایه‌های ملی و تضییع حقوق مشترکان می‌شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ملکشاهی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ به شرکت آب و فاضلاب گزارش کنند.