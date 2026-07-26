۵۴ هزار مازندرانی برای سفر اربعین ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی عصر یکشنبه در نشست ستاد اربعین از فعالیت ۳۵ موکب مازندرانی در شهرهای زیارتی عراق خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۵۴ هزار نفر از مردم استان برای حضور در راهپیمایی اربعین در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با تشریح آخرین اقدامات استان در حوزه اربعین حسینی، از آمادگی کامل موکب‌های مردمی و مشارکت گسترده اقشار مختلف برای خدمت‌رسانی به زائران خبر داد.

وی با بیان اینکه فرهنگ خدمت‌رسانی مردمی در مازندران ریشه‌دار است، اظهار کرد: مردم استان در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی همواره نقش‌آفرین بوده‌اند و این ظرفیت مردمی امسال نیز در خدمت زائران اربعین قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر ۳۵ موکب متعلق به مردم مازندران در شهرهای کربلا، نجف، کاظمین و سامرا مستقر شده‌اند و با ارائه خدمات اسکان، پذیرایی، فرهنگی و پشتیبانی، از زائران حضرت سیدالشهدا (ع) استقبال می‌کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به استقبال مردم استان از سفر اربعین، گفت: بر اساس آخرین آمار، ۵۴ هزار و ۱۳۷ نفر از شهروندان مازندرانی تاکنون در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند و این آمار همچنان در حال افزایش است.

سوادکوهی مشارکت نهادهای اجرایی و مردمی را از نقاط قوت برنامه‌ریزی اربعین در استان عنوان کرد و افزود: گروه‌های درمانی، بسیج جامعه پزشکی، اصناف، بازاریان و دیگر مجموعه‌های مردمی در کنار دستگاه‌های اجرایی، تمام توان خود را برای ارائه خدمات مناسب به زائران به‌کار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده با هدف تسهیل حضور زائران، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت نقش‌آفرینی مردم در برگزاری هرچه باشکوه‌تر راهپیمایی عظیم اربعین دنبال می‌شود.