جاماندگان وداع در مازندران؛ دلتنگی زائران «آقای شهید» پایان ندارد

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: اشکهایی که در مصلی تهران، خیابانهای منتهی به میدان آزادی جاری شد، با بازگشت کاروانهای زائران به مازندران پایان نیافت. حالا در شهرها و روستاهای استان، مسجدها، مصلاها، امامزادگان و میدانهای اصلی، میزبان مردمی هستند که میگویند وداع برای آنان هنوز تمام نشده و حضور دوباره در آیینهای سوگواری، ادامه همان بدرقهای است که روزهای گذشته در تهران، قم و مشهد تجربه کردند.
مازندران از نخستین ساعات اعلام برنامههای وداع و تشییع، یکی از استانهای پرتحرک در اعزام زائران و برگزاری آیینهای مردمی بود. صدها نفر از شهرهای مختلف استان راهی تهران، قم و مشهد شدند و همزمان، دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی، بقاع متبرکه، هیئتهای مذهبی و گروههای جهادی نیز برای میزبانی از زائران و برگزاری مراسم در داخل استان وارد میدان شدند.
اما آنچه بیش از هر چیز در روزهای اخیر به چشم آمد، تنها حضور مردم در مراسم اصلی نبود؛ بلکه استمرار همان حال و هوای عاطفی پس از بازگشت زائران به شهرهایشان بود. بسیاری از کسانی که خود را به مراسم وداع رسانده بودند، اکنون نیز در آیینهای شهرستانهای مختلف مازندران حضور پیدا میکنند و معتقدند دلتنگی آنان با پایان مراسم تشییع پایان نمییابد.
انگار پدرمان را از دست دادهایم
اجتماع جاماندگان و عزاداران دیشب در شهرهای مازندران ادامه یافت و در میان جمعیتی که آمده بودند، پیرمردی که سالها در برنامههای دیدار مردمی رهبر انقلاب شرکت کرده بود، با چشمانی اشکبار از حس این روزهای خود میگوید: سالها هر وقت فرصت میشد برای دیدار میرفتیم، اما این بار حال و هوا فرق میکند. انگار پدرمان را از دست دادهایم. شاید وقتی به خانه برگردیم و همه چیز آرام شود، تازه داغ این فراق را بیشتر احساس کنیم.
او که اشک امانش نمیدهد، میگوید هنوز باورش برایش دشوار است و به همین دلیل تصمیم گرفته در تمام مراسمهایی که در شهرش برگزار میشود نیز حضور داشته باشد.
این روایت، تنها روایت یک نفر نیست. در مسیر بازگشت کاروانهای زائران نیز بسیاری از مردم از همین احساس مشترک سخن میگویند؛ احساسی که باعث شده مراسمهای محلی برای آنان تنها یک برنامه رسمی نباشد، بلکه ادامه همان وداع ناتمام باشد.
جوان بابلی؛ آمدهایم بگوییم هنوز ایستادهایم
در حاشیه مراسم بابل، جوانی از شهرستان بابل که تازه از مراسم تهران و وداع میلیونی برگشته است، حضور خود را ادای دین به آرمانهایی دانست که به آن باور دارد.
او با اشاره به جمعیت حاضر در مراسم گفت: حضور مردم، پیام روشنی از همبستگی و وفاداری به باورهایشان است و تأکید کرد که برای همین احساس مسئولیت در مراسم حضور یافته است.
این جوان پس از بازگشت به بابل نیز در آیینهای عزاداری شهر خود شرکت کرده و معتقد است حضور در مراسمهای محلی، تکمیلکننده همان بدرقهای است که در تهران آغاز شده بود.
میاندورود؛ از اعزام زائران تا برپایی ۲۰ موکب
در میاندورود نیز برنامههای مختلفی برای گرامیداشت این ایام تدارک دیده شده است.
حسین امامینژاد، فرمانده سپاه میاندورود، در تشریح این برنامهها به خبرنگار مهر گفت: فضاسازی شهری در شهرها، روستاها و ادارات، اعزام زائران به تهران، قم و مشهد، برگزاری اجتماعات مردمی و همچنین ایجاد بستر لازم برای حضور مردم در آیینهای سوگواری از جمله برنامههای پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه بیش از هزار نفر برای اعزام به مراسم ثبتنام کردهاند، افزود: بخشی از این زائران با ناوگان اتوبوسرانی و گروهی نیز با خودروهای شخصی راهی مراسم شدند.
امامینژاد همچنین از برپایی ۲۰ موکب فرهنگی، خدماتی و ایستگاه صلواتی در مسیر ارتباطی شهرستان خبر داد و گفت: این مواکب با مشارکت مردم، خدمات مختلفی را به زائران و مسافران ارائه میکنند.
به گفته وی، همزمان با مراسم تشییع، آیین تشییع نمادین و اجتماعات شبانه نیز در شهرستان برگزار خواهد شد.
ساری؛ برنامههای چندروزه برای جاماندگان
در شهرستان ساری نیز مجموعهای از آیینهای سوگواری برای جاماندگان از مراسم تشییع برنامهریزی شده است.
راهپیمایی نمادین، نماز لیلةالدفن، مراسم سوم، مجلس ختم و آیین هفتم از جمله برنامههایی است که برای روزهای آینده در این شهرستان پیشبینی شده تا کسانی که امکان حضور در مراسم اصلی را نداشتهاند یا پس از بازگشت همچنان احساس دلتنگی میکنند، در این آیینها شرکت کنند.
بهشهر؛ روایت دختران حاج قاسم
در میان کاروانهای اعزامی مازندران، دختران حاج قاسم شهرستان بهشهر نیز حضوری چشمگیر داشتند.
امالبنین احمدی، مسئول دختران حاج قاسم شورای راهبری شهرستان بهشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر، این حضور را نمادی از وفاداری نسل جوان به آرمانهای انقلاب دانست و گفت: دختران حاضر در این مراسم با حضور خود بر ادامه راه شهیدان و حفظ ارزشهایی که به آن باور دارند، تأکید کردند.
به گفته وی، این حضور تنها شرکت در یک مراسم نبود، بلکه نمایانگر احساس مسئولیت نسل جوان نسبت به آینده کشور بود.
روایت بانوی مازندرانی از داغ شهادت و تجدید عهد مردم: تا آخر ایستادهایم
یک بانوی سالخورده مازندرانی با بیان اینکه شنیدن خبر شهادت برای او و بسیاری از مردم بسیار سنگین و جانکاه بوده است، گفت: دشمن تصور میکرد با این اقدام میتواند مردم را از آرمانهایشان دور کند، اما این اتفاق موجب همبستگی بیشتر ملت و استواری آنان در حمایت از انقلاب و جبهه مقاومت شد.
وی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لحظه شنیدن خبر شهادت، اظهار کرد: وقتی این خبر را شنیدیم، حال بسیار بدی داشتیم و اصلاً باورمان نمیشد. هرچند شهادت حق بندگان شایسته خداست، اما آرزو میکردیم چنین روزی اینقدر زود فرا نرسد.
وی افزود: همه ما همیشه آماده فدا شدن در راه اسلام و انقلاب بودهایم، اما دوست نداشتیم چنین مصیبتی را تجربه کنیم. با این حال، باور داریم که شهادت، پاداش مجاهدت در راه خداست.
این بانوی مازندرانی ادامه داد: دشمنان تصور میکردند با این اقدام میتوانند ملت و رهبر انقلاب را تضعیف کنند، اما به لطف خدا نتیجهای کاملاً برعکس رقم خورد و مردم بیش از گذشته در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
وی با تأکید بر افزایش وحدت و انسجام مردم گفت: خون شهدا موجب شد ملت بیش از پیش دست در دست هم بدهند و با همدلی از آرمانهای انقلاب و مقاومت دفاع کنند.
این بانوی سالخورده با اشاره به حمایت از جبهه مقاومت اظهار کرد: ما حزبالله را برادر خود میدانیم و خود را در کنار همه نیروهای مقاومت میبینیم. ملت ایران تا آخرین لحظه بر سر آرمانهای خود خواهد ایستاد و از این مسیر عقبنشینی نخواهد کرد.
مواکب مازندران در خدمت زائران
در کنار برگزاری مراسم، خدماترسانی به زائران نیز بخش دیگری از فعالیتهای استان را تشکیل داد.
حجتالاسلام ابراهیم حیدری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، در گفتوگو با خبرنگار مهر از استقرار ۱۱ موکب بقاع متبرکه و امامزادگان استان خبر داد.
وی گفت این مواکب در شرق، مرکز و غرب مازندران و در محورهای ارتباطی منتهی به تهران و مشهد به صورت شبانهروزی فعالیت دارند و خدماتی همچون پذیرایی و اسکان موقت را به زائران ارائه میکنند.
به گفته حیدری، این خدمترسانی تا پایان بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.
وداعی که برای بسیاری هنوز تمام نشده است
در روزهای اخیر، اگرچه بخش مهمی از مراسم وداع و تشییع به پایان رسیده، اما در بسیاری از شهرهای مازندران، حال و هوای سوگواری همچنان ادامه دارد.
حضور دوباره مردم در مراسمهای محلی، روشن بودن چراغ مساجد و حسینیهها، فعالیت مواکب، برگزاری آیینهای یادبود و روایتهایی که زائران از سفر خود بازگو میکنند، نشان میدهد برای بسیاری از آنان، پایان مراسم رسمی به معنای پایان احساس دلتنگی نیست.
مازندران این روزها، علاوه بر میزبانی از زائران، روایتگر خاطرات مردمی است که از تهران، قم و مشهد بازگشتهاند، اما هنوز خود را در همان فضای وداع میبینند؛ مردمی که میگویند خاطره آن روزها تا سالها در ذهنشان باقی خواهد ماند و به همین دلیل، هر مراسمی در شهر و دیارشان را ادامه همان بدرقه میدانند.
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