مرکز موسیقی حوزه هنری آلبوم منتشر کرد؛ شنیدن «آسمان جاری است»

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «آسمان جاری است» با موسیقی ارشاد رازانی و شعر و دکلمه قربان ولیئی توسط مرکز موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

«آسمانی جاری است»، «موسیقی سلام»، «بی قراری»، «پرهای تازه»، «تجلی»، «پرواز»، «فاتح القلوب»، «طلوع»، «زندگی» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

ارشاد رازانی از هنرمندان دانش آموخته در رشته تئاتر است که طی سال های های گذشته در عرصه آهنگسازی نیز به فعالیت مشغول بوده و سرپرستی گروه موسیقی «راهی» را به عهده گرفته است. او در حوزه نوازندگی سازهای تار، سه تار، گیتار و گیتار الکتریک هم حضور فعالی داشته و علاوه بر نوازندگی در حوزه آهنگسازی فیلم و تئاتر در تولید آلبوم موسیقی هم به فعالیت مشغول است که از آن جمله می توان به آلبوم «باغ ارم» اشاره کرد.

پروژه «آسمان جاری است» حاصل تجربه دوباره از یک همراهی موفق با قربان ولیئی پس از آلبوم «بی کرانگی» است.

قربان ولیئی هم از شاعران و نویسندگانی است که دانش آموخته مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان است و تاکنون مجموعه شعرهایی چون «ترنم داودی سکوت»، «گفتم به لحظه نام تو را جاودانه شد»، «باید نوشت نام تو را با پرنده ها»، «جوان شدن جاودانگی»، «ضربات ذات موسیقی» از وی منتشر شده است.