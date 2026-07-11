صدای «باید برخاست» مردم شنیدنی شد؛ داستان «یک صدا» از «هزاران صدا»

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای در جوار حرم و بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) بزرگ ترین قطعه صوتی مردمی نوحه «باید برخاست» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

مجموعه «حریم مدیا» مرکز مأوا که سابقه تولید قطعه معروف «باید برخاست» حاج محسن محمدی پناه را دارد با انتشار ویدیویی اعلام کرد با دریافت هزاران صوت ارسال‌شده از سوی مردم عزادار حین تشییع رهبر شهید انقلاب، روند تولید قطعه هم خوانی و مردمی «باید برخاست» ویژه آئین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید شروع و پس از تولید منتشر شده است. این قطعه منعکس‌کننده فریاد یکپارچه ملت ایران در روزهای وداع با رهبر عزیز خویش است. به همین منظور «قطعه مردمی باید برخاست» پس از دریافت هزاران اثر صوتی ارسال شده از سوی مردم عزادار در حین تشییع رهبر شهید انقلاب با شعر حجت الاسلام مروستی زاده، تنظیم علی افسری تولید و منتشر شده است.

سرود «باید برخاست» با نوای محسن محمدی‌پناه، شعر حجت‌الاسلام مروستی و تنظیم علی افسری، نخستین بار به عنوان سرود پایانی هیئت «انصار الولایت یزد» تولید شد و پس از مدتی در روزهای جنگ تحمیلی رمضان در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

این اثر توانسته به یکی از مهم‌ترین و پرطرفدارترین موسیقی‌های مرتبط با این ایام در اجتماعات خیابانی تبدیل و اکنون به ندایی برآمده از هیئت معرفی شود؛ به‌گونه‌ای که یکی از بخش‌های کلیدی آن، یعنی کلیدواژه «باید برخاست»، در اطلاعیه ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به عنوان شعار محوری مراسم بدرقه معرفی شده است.