آریتمی قلبی؛ از تپش ساده تا علائم هشدار دهنده

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز نیک‌دوست، متخصص بیماری‌های قلب و عروق بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به عملکرد طبیعی قلب گفت: قلب انسان دارای یک ضربان‌ساز طبیعی است که به آن «گره سینوسی دهلیزی» گفته می‌شود و در واقع به‌عنوان پیس‌میکر طبیعی قلب عمل می‌کند. این گره مسئول ایجاد و تنظیم ضربان طبیعی قلب است.

وی افزود: در برخی شرایط ممکن است به دلایل مختلف، کانونی غیر از این مرکز اصلی در قلب فعال شود و باعث ایجاد آریتمی یا نامنظمی در ضربان قلب شود. در بسیاری از موارد، بیماران تنها با شکایت از تپش قلب به پزشک مراجعه می‌کنند.

به گفته این متخصص قلب و عروق، آریتمی‌های قلبی می‌توانند در دو دسته خوش‌خیم و بدخیم قرار بگیرند. در نوع خوش‌خیم، بیماران معمولاً دچار تپش‌های گذرا می‌شوند و گاهی احساس «ریزش» یا لرزش در قفسه سینه دارند؛ حالتی که برخی بیماران آن را به صورت «هری ریختن قلب» توصیف می‌کنند. این موارد اغلب ناشی از ضربان‌های نابجای قلب یا «اکستراسیستول» هستند که در بسیاری از مواقع خطرناک نیستند، اما لازم است بررسی‌های پزشکی برای اطمینان انجام شود.