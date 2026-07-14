دهقان: اربعین فرصتی برای تبیین فرهنگ عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین دهقان، در جلسه برنامهریزی ایام اربعین حسینی در قروه با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: اربعین تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه نماد وحدت، همدلی و نمایش اقتدار فرهنگی جهان اسلام است و باید از این ظرفیت بزرگ برای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و معارف عاشورایی به بهترین شکل استفاده شود.
وی با بیان اینکه برنامههای فرهنگی اربعین باید متناسب با نیازهای امروز جامعه طراحی شود، افزود: رسالت مجموعههای فرهنگی و مذهبی صرفاً برگزاری مراسم نیست، بلکه باید با بهرهگیری از شیوههای اثرگذار، پیام قیام امام حسین (ع) را به نسل جوان منتقل کنند و زمینه تعمیق شناخت مردم نسبت به فلسفه عاشورا و اربعین را فراهم آورند.
اربعین؛ میدان همافزایی دستگاههای فرهنگی
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه با تأکید بر اینکه موفقیت برنامههای اربعین در گرو هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و فرهنگی است، گفت: هر اندازه این همافزایی بیشتر باشد، خدمات مطلوبتری به زائران ارائه خواهد شد و برنامههای فرهنگی نیز با کیفیت بالاتری اجرا میشود.
دهقان ادامه داد: همه ظرفیتهای مردمی، هیئات مذهبی، تشکلهای دینی، روحانیون، گروههای جهادی و دستگاههای فرهنگی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا فضای معنوی اربعین با شکوه هرچه بیشتر در شهرستان شکل بگیرد.
تبیین فرهنگ عاشورا باید در اولویت باشد
وی با اشاره به جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی در برنامههای اربعین تصریح کرد: یکی از مهمترین مأموریتهای این مجموعه، تبیین ابعاد مختلف نهضت عاشورا و انتقال مفاهیم عمیق این قیام به جامعه است؛ چراکه اربعین بهترین فرصت برای معرفی فرهنگ ایثار، مقاومت، ظلمستیزی و ولایتمداری به نسل جوان محسوب میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه افزود: برنامههای فرهنگی پیشبینی شده برای ایام اربعین با مشارکت هیئات مذهبی، مبلغان، مداحان و فعالان فرهنگی اجرا خواهد شد و تلاش میکنیم این برنامهها علاوه بر ایجاد شور حسینی، موجب افزایش معرفت دینی مخاطبان نیز شود.
خدمترسانی مطلوب به زائران نیازمند برنامهریزی منسجم است
دهقان با اشاره به ضرورت آمادگی همه دستگاههای مسئول برای ایام اربعین گفت: خدمت به زائران امام حسین (ع) توفیقی ارزشمند است و باید با برنامهریزی دقیق، هماهنگی بینبخشی و استفاده از ظرفیتهای مردمی، شرایط مناسبی برای برگزاری مراسم و ارائه خدمات به زائران فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای فرهنگی، اجرایی و خدماتی باید با نگاه مسئولانه و جهادی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا مراسم اربعین در شهرستان قروه با نظم، امنیت و غنای فرهنگی مطلوب برگزار شود و این رویداد بزرگ دینی به فرصتی برای تقویت انسجام اجتماعی و ترویج ارزشهای اسلامی تبدیل شود.
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