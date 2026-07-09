حسینی: جهانیان عزت، عظمت و شکوه مردم ایران آنها را به تماشا نشسته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور شکوهمند و کمنظیر مردم در آیین تشییع پیکر مطهر شهید والامقام، این حضور را فراتر از یک وداع و خداحافظی صرف توصیف کرد و آن را «قیامی حسینی» و «تجلی اراده ملی» برای تحقق وعده های الهی دانست.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تأکید بر اینکه این روزها عالمیان و جهانیان عزت، عظمت و شکوه مردم ایران و باورهای اعتقادی آنها را به تماشا نشسته اند، اظهار داشت: جهانیان این روزها پیروزی حق بر باطل و پیروزی خون بر شمشیر را مشاهده می کنند و می بینند که چگونه بار دیگر حسینیان عالم توانستند دماغ یزیدیان عالم را به خاک بمالند.

وی با اشاره به تلاش همه جانبه دشمنان برای تضعیف نظام و ملت ایران، تصریح کرد: دشمنان شیطان صفت که همه امکانات خود را بسیج کرده بودند تا ما را از پای درآورند، امروز با چشمان خود میبینند که امتی با روحیه استقامت، پایداری و مقاومت، در برابر ظلم و ستم آنها قد خم نمی کند و استوارتر از گذشته خواهد ایستاد. بی تردید عالمیان این روزها بی نظیرترین صحنه های تاریخ را نظاره می کنند.

حجت الاسلام حسینی در ادامه با تأکید بر ماهیت قیامگونه مراسمات اخیر، خاطرنشان کرد: این یک وداع صرف نیست؛ این یک خداحافظی ساده یک امت با امام خود نیست؛ این یک قیام است؛ این تحقق شعار «عنتب له» است که باید برخاست و به میدان آمد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به وعده های صادق امام شهید، اضافه کرد: ما طبق این وعده ها، روزبه روز به دوران افول آمریکا و اسرائیل نزدیکتر می شویم. آنچه در خیابانهای شهرهای ایران اسلامی و نیز در کشور عراق امروز به نمایش درآمده، تجلی این اراده و این قیام است.

وی با تأکید بر نقش تاریخی مردم عزیز ایران، تصریح کرد: مردم ما با شعار «یا لثارات الحسین» و با شعار خونخواهی امام شهید خود ایستادند تا بتوانند، ان شاءالله، نقش تاریخی خود را به درستی ایفا کنند و دینی که نسبت به آن امام شهید دارند، به بهترین شکل ممکن به انجام برسانند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان حضور کم نظیر مردم در تشییع پیکر شهید را «قیامی حسینی» و «نویدبخش افول آمریکا و اسرائیل» دانست و تأکید کرد: آنچه امروز در خیابانهای ایران و عراق رخ داد، تجلی استقامت ملتی است که در برابر ظلم سر خم نمیئکند و با شعار «یا لثارات الحسین»، نقش تاریخی خود را ایفا خواهد کرد.