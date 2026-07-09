به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ ماهر حمود، رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت در جریان مراسم حزب الله برای یادبود رهبر شهید امت اسلامی در ضاحیه بیروت، که همزمان با مراسم وداع با ایشان در ایران و عراق برگزار شده بود، در سخنرانی خود به این مناسبت بر ادامه راه مقاومت با پروژه استکبار تاکید و اعلام کرد: شهید امام خامنه‌ای هرگز در برابر تکبر آمریکایی سر تعظیم فرود نیاورد و فلسطین را رها نکرد.

شیخ ماهر حمود گفت که شهادت امام خامنه‌ای گواهی بر تاریخ است که نشان می‌دهد پیروزی به زودی حاصل می‌شود و با بیداری امت اسلامی، رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد.

وی اظهار داشت: برخی افراد این توطئه را ترویج می‌دهند که مقاومت چیزی جز کشتار و ویرانی به بار نیاورده است. آنها در سنگر دشمن قرار دارند و بخشی از جنگ رسانه‌ای رژیم اشغالگر صهیونیستی هستند.

رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت در ادامه این سخنان خود به وضعیت داخلی لبنان، به ویژه توافق ننگینی که دولت این کشور با رژیم صهیونیستی امضا کرده پرداخته و از مواضع ولید جنبلاط، رهبر جامعه دروزی لبنان و رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه این کشور که توافق مذکور را در راستای منافع دشمن صهیونیستی دانسته و خواستار اتخاذ موضع ملی از سوی دولت لبنان شده بود، تمجید کرد.

احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان هم به نوبه خود در جریان سخنرانی در این مراسم اعلام کرد که مراسم وداع با امام شهید امت اسلامی یک رویداد تاریخی در منطقه بود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران، لبنان را ضمن اولویت‌های سیاسی مطلق خود قرار داده و مرحله حساس و دقیق کنونی مستلزم آن است که مواضع سرنوشت ساز و گزینه‌های خود را با دقت انتخاب کنیم.

قبلان تاکید کرد: ما همواره در مسیر محافظت از حاکمیت و منافع لبنان و پایبندی به گزینه‌های شهید امام خامنه‌ای قرار داریم.