به گزارش خبرنگار مهر، آخوند ناصر محمد قزل ظهر پنجشنبه در مراسم وداع منادیان وحدت با پدر امت با اشاره به اهمیت وحدت و انسجام مسلمانان، اظهار کرد: دشمنان همواره با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و عملیات روانی تلاش می‌کنند افکار عمومی را از واقعیت‌ها منحرف کرده و میان ملت‌های مسلمان اختلاف ایجاد کنند.

وی افزود: آنچه موجب ماندگاری شخصیت‌های تأثیرگذار در دل مردم می‌شود، صداقت در گفتار، پایبندی به ارزش‌ها و همراهی عمل با شعار است؛ سرمایه‌ای که می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه‌ساز انسجام اجتماعی باشد.

امام جمعه قازانقایه با بیان اینکه صداقت و عمل به باورها رمز موفقیت و محبوبیت در میان مردم است، گفت: هرگاه مسئولان و نخبگان دینی با اخلاص، عدالت و پایبندی به اصول حرکت کنند، جامعه نیز با اعتماد و همراهی از آنان حمایت خواهد کرد.

قزل با اشاره به شرایط مناطق مرزی کشور، عدالت را یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت همبستگی ملی دانست و اظهار کرد: مردم مناطق مرزی، از جمله جامعه ترکمن، همواره قدردان امنیت، توسعه و اجرای عدالت بوده‌اند و همین نگاه، زمینه‌ساز تقویت وحدت و آرامش در این مناطق شده است.

وی همچنین نسبت به تلاش جریان‌های تفرقه‌افکن هشدار داد و خاطرنشان کرد: تاریخ اسلام نشان داده است هر زمان مسلمانان حول محور وحدت حرکت کرده‌اند، به عزت، اقتدار و پیشرفت دست یافته‌اند و هرگاه اختلاف و چنددستگی بر آنان حاکم شده، دشمنان فرصت نفوذ و سوءاستفاده پیدا کرده‌اند.

مدیر حوزه علمیه روستای قازانقایه با تأکید بر اینکه وحدت مهم‌ترین راهبرد مقابله با تهدیدهای پیش‌رو است، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، هوشیاری و پرهیز از اختلاف هستیم تا دشمنان نتوانند با جنگ روانی و رسانه‌ای، امنیت و انسجام جوامع اسلامی را خدشه‌دار کنند.

وی با دعوت مسلمانان به حفظ همبستگی و بازگشت به ارزش‌های اصیل اسلامی، گفت: تنها در سایه وحدت، صداقت و عمل به آموزه‌های دینی می‌توان آینده‌ای روشن برای امت اسلامی رقم زد و مسیر عزت و پیشرفت را با قدرت ادامه داد.