سیره امام سجاد(ع) در کادرسازی فکری و تجدید حیات معنوی جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، شناخت دقیق سیره امام سجاد (علیه‌السلام) به عنوان یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین دوره‌های امامت، کلید درک چگونگی بقا و استمرار حیات معرفتی اسلام پس از فاجعه کربلاست. دورانی که حضرت آغازگر آن بودند، از سخت‌ترین و محنت‌بارترین روزگاران در کل تاریخ ۲۵۰ ساله امامت به شمار می‌رود. پس از شهادت سیدالشهدا (ع)، دنیای اسلام به ظاهر یکسره در سیطره بنی‌امیه درآمد؛ اختناق شدید، ترویج انحطاط اخلاقی و ارعاب عمومی، ساختار روحی و فکری جامعه را به مرز اضمحلال کشانده بود.

در چنین بستر هولناکی، امام سجاد (ع) نه در موضع انفعال، بلکه در قامت یک رهبر حکیم و سیاستمدار الهی، رسالت بی‌بدیل خود را بر پایه سه محور بنیادین استوار ساختند: نخست، صیانت از اصول و حقایق اسلام راستین در برابر هجمه سلاطین جور؛ دوم، کادرسازی فکری و تجدید حیات معنوی جامعه از دست‌رفته؛ و سوم، تبیین دقیق و بی‌پرده جایگاه اصیل اهل‌بیت (ع) به عنوان جانشینان حقیقی پیامبر اکرم (ص). ابزار بنیادین و راهبردی حضرت در این مبارزه عمیق و لایه‌لایه، قالب بی‌نظیر «دعا و تضرع» بود که والاترین تجلی آن در کتاب شریف صحیفه سجادیه ظهور یافت.

این اثر که در میان بزرگان معارف اسلامی به «اخت القرآن»، «انجیل اهل بیت» و «زبور آل محمد» شهرت دارد، صرفاً کتابی حاوی مناجات‌های فردی نیست، بلکه یک منشور کامل جامعه‌سازی، نظام‌نامه اخلاق توحیدی و درس‌نامه‌ای حیاتی برای رهایی جامعه از انفعال و انحراف فکری است.

تحلیل شرایط تاریخی عصر امام سجاد (ع) و خفقان فراگیر اموی

برای فهم عمق عظمت کارآمدی حرکت امام سجاد (ع)، تبیین بستر تاریخی و وضعیت سیاسی-اجتماعی پس از سال ۶۱ هجری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. فضای حاکم بر جهان اسلام پس از واقعه عاشورا، فضایی آکنده از ترس مفرط، ناامیدی عمیق و سقوط آشکار ارزش‌های اخلاقی بود. شکست حرکت‌های جسته و گریخته مانند قیام توابین در سال‌های ۶۴ و ۶۵ هجری که تحت تأثیر فشارهای وجدانی ناشی از رها کردن امام حسین (ع) شکل گرفت و به قتل‌عام کامل آنان منجر شد، به وضوح نشان داد که کانون‌های مقاومت عاطفی و بدون پشتوانه عمیق معرفتی، به سرعت توسط دستگاه اموی سرکوب می‌شوند.

با از بین رفتن این جریان‌ها، حاکمیت اموی از یزید به مروان و سپس به عبدالملک مروان منتقل شد؛ دورانی که سیاست واحد آن، محو کامل آثار اسلام واقعی و منزوی ساختن هر فردی بود که پتانسیل هدایت جامعه و ادعای جانشینی پیامبر (ص) را داشت. در این عصر، بیشتر علما و محدثان بزرگ یا از ترس جان سکوت کرده بودند و یا با شیب تند به سمت وابستگی به دربار حاکم و توجیه جنایات آنان حرکت می‌کردند.

جامعه دچار نوعی مسخ شدگی فکری و بی حسی مدنی شده بود و مکه و مدینه که روزی کانون‌های وحی و معنویت بودند، تحت سیاست‌های بنی‌امیه به مراکز غنا، طرب و غفلت بدل گشتند. انحطاط اخلاقی تا بدان‌جا پیش رفته بود که ارزش‌های اصیل اسلامی زیر دست و پای سلاطین جور لگدمال می‌شد. در چنین دوران سیاهی که هیچ امامی در تاریخ با حجم عظیمی از تنهایی و تضییق مواجه نبوده است، امام سجاد (ع) امامت خود را آغاز کردند و با صبر استراتژیک، بنیان‌گذار نهضت بازسازی درونی دنیای اسلام شدند.

راهبرد جهادی امام سجاد (ع)؛ صیانت، تربیت و کادرسازی الهی

امام سجاد (ع) به عنوان قهرمان صبور و مقاوم اهل‌بیت (ع)، مبارزه‌ای چندلایه را طراحی کردند که هدف اولیه آن، جلوگیری از انقراض کامل تفکر اسلامی بود. حضرت می‌بایست معرفت حقیقی را که در سینه مبارکشان نهفته بود، به نسلی منتقل می‌کردند که از مبانی دین چیزی جز پوسته‌ای بی‌محتوا ندیده بود. هدف دوم حضرت، کادرسازی و ساختن بستر انسانی صالح بود. مدینه و کوفه نیازمند کانون‌های فکری جدیدی بودند که از درون آن‌ها انسان‌هایی باایمان، شجاع و آگاه متولد شوند تا بتوانند در آینده بار سنگین معارف ناب را به دوش بکشند. هدف سوم نیز زنده نگه داشتن ادعای برحق اهل‌بیت (ع) در رهبری امت اسلامی بود.

روش هوشمندانه امام برای پیشبرد این اهداف بدون برانگیختن حساسیت‌های کشنده دستگاه جاسوسی عبدالملک مروان، پناه بردن به زبان نیایش و مناجات بود. در حقیقت، دعا برای امام سجاد (ع) یک تاکتیک دفاعی صرف نبود، بلکه رسانه‌ای پویا و انقلابی برای بیان تندترین مفاهیم سیاسی، عمیق‌ترین مباحث کلامی و دقیق‌ترین اصول تربیتی در پوشش تضرع به درگاه باری‌تعالی بود. حضرت در قالب دعا، مشروعیت بنی‌امیه را زیر سؤال می‌بردند، وظایف کارگزاران اسلامی را یادآور می‌شدند و مرزهای عقیدتی اسلام ناب را از تحریف‌های اموی جدا می‌کردند. این راهبرد دقیق، مانع از حذف فیزیکی جریان امامت شد و بستر را برای انقلاب علمی امام باقر (ع) و امام صادق (ع) در دهه‌های بعد کاملاً مهیا ساخت.

جایگاه ساختاری و تمدنی صحیفه سجادیه در هندسه معرفتی شیعه

صحیفه سجادیه فراتر از یک مکتوب حدیثی، متقن‌ترین و بااصالت‌ترین میراث مکتوب برجای‌مانده از قرن اول هجری است. این کتاب ارزشمند که بر اساس قواعد فقه الحدیثی و اعتراف علمای بزرگ شیعه و سنی از تواتر قطعی برخوردار است، مجموعه‌ای جامع از نقشه‌های راه برای هدایت فرد و جامعه است. از کل ۷۵ دعای صادر شده از زبان مبارک امام، ۵۴ دعا به دست ما رسیده است که محققان برجسته‌ای چون شیخ حر عاملی در «صحیفه ثانیه» و دیگرانی چون محدث نوری و محسن امین در مستدرکات بعدی، بخش‌های دیگر آن را گردآوری کرده‌اند. اعتبار این متن به حدی است که علامه محمدتقی مجلسی بیش از ۶۰۰ طریق عالی و بی‌واسطه برای نقل آن ذکر کرده است.

درک جایگاه تمدن‌سازی صحیفه سجادیه مشروط به فهم توان جامعه‌سازی اخلاقی و معنوی آن است. امام سجاد (ع) با این ادعیه، جامعه سقوط‌کرده و مأیوس اسلامی را بازسازی کردند. صحیفه سجادیه یک منظومه کامل است که به انسان یاد می‌دهد چگونه در سخت‌ترین شرایط سیاسی و روانی، ارتباط پیوسته خود با مبدأ هستی را حفظ کند، دچار خودباختگی نشود و با تکیه بر معرفت توحیدی، نقش فعال خود را در پهنه گیتی ایفا نماید. بزرگانی چون امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر انس بنیادین با این متن تمدن‌ساز تأکید کرده‌اند، چرا که هندسه فکری صحیفه، ذهن انسان را از سطح مناجات‌های صوری به عمق مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تمدنی ارتقا می‌دهد.

درس‌نامه‌ای برای رهایی از انفعال و انحراف

در میان منظومه درخشان صحیفه سجادیه، دعای بیستم که به «دعای مکارم الاخلاق» شهرت دارد، بسان ستاره قطبی و قدر اول این کتاب شریف می‌درشد. این دعای نورانی مورد عنایت خاص اهل معرفت و مفسران برجسته معارف اسلامی است و به عنوان یک دستورالعمل جامع برای سالکان طریق انسانیت شناخته می‌شود. رهبر شهید انقلاب اسلامی در بیانات ارزشمند خود، این دعا را یک «درس‌نامه زندگی» تام و تمام نامیده‌اند؛ منشور معرفتی دقیقی که به ویژه برای نسل جوان و تشکل‌های دانشجویی، بهترین پادزهر در برابر دو آسیب بزرگ جامعه یعنی «انفعال» و «انحراف» است.

در محیط‌های جوان و نخبگانی، انفعال ناشی از ناامیدی و احساس بن‌بست، و انحراف ناشی از التقاط‌های فکری و سستی مبانی اعتقادی، همواره دو تهدید جدی بوده‌اند. راه مقابله با این دو آسیب، تقویت مایه معنوی و مبانی معرفتی است که دعای مکارم الاخلاق با تبیین فرازهای خود، این ساختار را در روح انسان مستقر می‌سازد. امام سجاد (ع) این دعا را با این فراز تکان‌دهنده آغاز می‌فرمایند: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِّغْ بِإِیمَانِی أَکمَلَ الْإِیمَانِ، وَ اجْعَلْ یقِینِی أَفْضَلَ الْیقِینِ، وَ انْتَهِ بِنِیتِی إِلَی أَحْسَنِ النِّیاتِ، وَ بِعَمَلِی إِلَی أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ»؛ در این عبارات، اوج کمال‌خواهی و بلندنظری موج می‌زند.

امام از خداوند صِرفِ ایمان یا یقین را نمی‌خواهند، بلکه «اکمل‌الایمان»، «افضل‌الیقین»، «احسن‌النیات» و «احسن‌الاعمال» را طلب می‌کنند. این الگوی تربیتی به انسان مؤمن می‌آموزد که هرگز به وضع موجود خود قانع نباشد و همواره قله‌های کمال و فضیلت را هدف قرار دهد. این روحیه بلندپروازی مثبت معنوی، دقیقاً همان چیزی است که رخوت و انفعال را از جامعه می‌زداید و پویایی همیشگی را تضمین می‌کند.