علی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم اجرای طرحهای حفاظتی در عرصههای منابع طبیعی استان اظهار کرد: یگان حفاظت این ادارهکل با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، در روزهای اخیر چندین عملیات را در نقاط مختلف استان با هدف صیانت از اراضی ملی، جنگلها و مراتع به اجرا گذاشت.
وی افزود: در شهرستان بابل، شش مورد رفع تصرف در مراتع کتپلی، چلیاسر و مهدیخل واقع در مناطق بالادست شیخموسی انجام شد که در مجموع حدود یکهزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی از دست متصرفان خارج و پس از جمعآوری آثار تجاوز، به وضعیت سابق بازگردانده شد.
باقری با اشاره به برخورد با قاچاق چوب در قائمشهر گفت: پس از دریافت گزارشهای مردمی درباره فعالیت یک کارگاه تولید زغال، مأموران یگان حفاظت با اخذ دستور قضایی از محل بازدید کردند که در نتیجه آن، حدود یک و نیم استر چوب جنگلی از گونه ممرز کشف و ضبط شد و پرونده تخلف برای رسیدگی قانونی تشکیل شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری ادامه داد: در شهرستان نکا نیز یک کارگاه چوببری در روستای استخرپشت پس از کشف چوبآلات غیرمجاز و با دستور دادستان عمومی و انقلاب، پلمب شد. این اقدام با همکاری اداره منابع طبیعی، یگان حفاظت و نیروی انتظامی انجام گرفت.
وی همچنین از اجرای عملیات اخراج دامهای فاقد پروانه چرا از مرتع پاکبود در بخش بلده شهرستان نور خبر داد و تصریح کرد: این اقدام با هماهنگی دستگاه قضایی و به منظور جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و حفاظت از ظرفیت مراتع انجام شد.
باقری با تأکید بر استمرار برخورد قانونی با هرگونه تعرض به منابع طبیعی، قاچاق فرآوردههای جنگلی و چرای غیرمجاز، خاطرنشان کرد: حفاظت از عرصههای ملی نیازمند مشارکت مردم و همکاری دستگاههای مسئول است و یگان حفاظت با هرگونه تخلف در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
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