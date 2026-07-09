به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای نامگذاری ۲۵ تیرماه به عنوان «روز تأمین اجتماعی و بهزیستی» در تقویم رسمی کشور، و ضمن تبریک این روز به مخاطبان، ذینفعان و شرکای اجتماعی (کارفرمایان، بیمهشدگان، بازنشستگان و مستمریبگیران) و همکاران این سازمان، گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، از ۱۹ الی ۲۵ تیرماه و با شعار محوری «تأمین اجتماعی؛ تحول هوشمند، پویایی، پایداری» برگزار میشود.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی، با تکیه بر بیش از هفتاد سال سابقه و ساختار مبتنی بر مشارکت مردمی بر پایه حقالناس و یک چرخه بیننسلی و رویکرد خدمتمدارانه، مصمم است حتی در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود چالشهای متعدد، تداوم و ارتقای خدمات بیمهای، مالی و درمانی را تضمین نماید.
در همین راستا، این سازمان با بهرهگیری از بیست راهبرد تحولآفرین و توسعهای و تعامل سازنده و هماندیشی با شرکای اجتماعی و از طریق تحول هوشمند و بازتعریف مسیر خدمترسانی، پویایی و پایداری در حمایت و پشتیبانی از ذینفعان و شرکای اجتماعی خود را تضمین نماید.
نامگذاری ایام هفته تأمیناجتماعی
۱۹ تیر: تأمیناجتماعی؛ توسعه عدالت اجتماعی به پشتوانه امنیت و وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی
۲۰ تیر: تأمیناجتماعی؛ تحول و توسعه با مشارکت شرکای اجتماعی و کارکنان سازمان
۲۱ تیر: تأمیناجتماعی؛ نوآوری در اطلاعرسانی برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی
۲۲ تیر: تأمیناجتماعی؛ پیشرو در تحول دیجیتال و ارائه خدمات هوشمند
۲۳ تیر: تأمیناجتماعی؛ آرامش بیمهشدگان با توسعه و بهبود خدمات سلامت و درمان
۲۴ تیر: تأمیناجتماعی؛ صیانت از ذخائر بیننسلی با اصلاح و بروزرسانی قوانین و مقررات
۲۵ تیر: تأمیناجتماعی؛ تحقق طرحهای تحولآفرین برای توسعه پایدار و پویایی خدمات
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