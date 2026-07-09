تجلی دفاع الهی در عظمت تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

حجت‌الاسلام حسن دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عزت و سربلندی مؤمنان همواره از جانب خداوند متعال تأمین می‌شود و همان‌گونه که فرمودیم «لله العزت و لرسوله و للمؤمنین»، دفاع الهی از مومنان، مانع از ذلت آن‌ها در برابر طوفان‌های دشمن خواهد بود.

وی افزود: اگر بخواهیم مصداق بارز دفاع الهی و پیروزی نام حق بر تلاش‌های دشمن را بررسی کنیم، باید به سیره امام خمینی (ره) بنگریم.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: امام راحل با وجود تمامی فشارها، تبعیدها و ممنوعیت‌های گسترده علیه نام و یادشان، توسط خداوند مشهور شد و نام مبارکشان بر فراز تمامی مخططات دشمن بلندآوازه گشت.

دهشیری تصریح کرد: همان‌گونه که حاج آقای قرائتی نیز به این نکته اشاره کرده‌اند، هیچ‌کس به اندازه امام [خمینی] تحت فشار نبود، اما خداوند نام و یاد ایشان را ماندگار و بلند کرد و امروز نیز شاهد هستیم که خداوند در برابر هجمه‌های داخلی و خارجی، از مقام رهبری دفاع می‌کند و این دفاع را در قالب عظمت تشییع و حضور میلیونی و پرشور مردم نشان داده است.

وی بیان کرد: حضور مراجع تقلید، شخصیت‌های برجسته جهانی و حجم عظیم جمعیت در این مراسم، نشان‌دهنده این حقیقت است که ملت ایران و جهان، عظمت این مقام و جایگاه ولایت را به‌خوبی درک کرده‌اند و این حضور، پاسخ کوبنده به تمامی توطئه‌هاست.

امام‌جمعه اردستان یادآور شد: لازم به ذکر است که مردم عزیز شهرستان اردستان نیز با اعزام ۱۵ اتوبوس و حضور فعال در میادین، نشان دادند که در کنار رهبری خود هستند و با حضور پرشور خود، ضمن تشکر از مسئولان، بر پایبندی خود به مسیر انقلاب تأکید کردند.

وی ضمن محکومیت اقدامات تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، بر شعارهای همیشگی انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: پیروزی نهایی از آنِ حق است و دشمنان با تمام توان خود، در برابر این صلابت الهی و اقتدار ملت، شکست خواهند خورد.