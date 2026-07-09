تجمعات مردمی به فرمان رهبری همچنان باشکوه ادامه دارد

سرهنگ روح‌الله صنعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: تشییع پیکر مقام معظم رهبری و امام شهید ما، نمونه‌ای بی‌نظیر در تاریخ بشریت است که با شکوه و جلال تمام برگزار شد و این تجمعات پرشور سراسر کشور نیز نه به دستور مسئولان، بلکه به فرمان امام عزیزمان انجام شده و تا زمانی که ایشان فرمان دهند، ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در خصوص تحلیل‌های منتشر شده درباره تجمعات، باید گفت برخی با دیدگاه‌های اشتباه، تجمعات را عامل ناآرامی می‌دانند که در خوشبینانه ترین حالت باید گفت این نگاه جاهلانه است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: ما با فرمان امام در میدان هستیم و این تجمعات، نشانه هوشیاری و پشتیبانی ملت از انقلاب است. ما همه متحد و برادر هستیم؛ از مسئولین ارشد تا پایین‌ترین سطح مسئولیت، در این مسیر یکپارچه هستیم، اما مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌ها و اظهارات خود، به‌ویژه در فضای مجازی، بسیار مراقب باشند تا خطای محاسباتی که هزینه‌اش را انقلاب می‌پردازد، رخ ندهد.

صنعتکار تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی و با توجه به رفتارهای خصمانه دشمن، به‌ویژه توهین‌های اخیر ترامپ، باید بدانند که عصبانیت آن‌ها از قدرت ملت ایران، نشانه شکست آن‌هاست.

وی ادامه داد: ما در عرصه نظامی نیز نشان داده‌ایم که قدرت داریم؛ همان‌طور که نیروهای دریایی ما در خلیج فارس، کشتی‌های تحت اسکورت آمریکا را در عملیاتی مقتدرانه به آتش کشیدند، هرگونه تجاوز دیگری نیز با پاسخ محکم روبرو خواهد شد.

فرمانده سپاه اردستان در خصوص مذاکرات، گفت: تیم مذاکره‌کننده باید کاملاً هوشیار باشد. همان‌طور که رهبری عزیز ما در مواضع خود تأکید دارند، تیم مذاکره‌کننده باید به صورت «دو زانو» در محضر ایشان بنشیند و تمام منیات‌ها و نظرات ایشان را، حتی با کوچک‌ترین تفاوت، عیناً پیاده‌سازی کند.

صنعتکار با بیان اینکه ما از تیم مذاکره‌کننده پشتیبانی می‌کنیم، اما آن‌ها نباید حتی یک قدم از خطوط قرمز رهبری فراتر بروند؛ یادآور شد: پیروزی ما در میدان‌های نبرد ثابت شده است؛ چنان‌که حتی در نظرسنجی‌های داخلی دشمن نیز، اکثریت قاطع مردم اسرائیل به پیروزی کامل ایران در این نبرد اذعان کرده‌اند.