سرهنگ نعمتالله طاهرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق درج آگهی فروش کالا در یکی از شبکههای اجتماعی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای تخصصی نشان داد متهمان ابتدا در پوشش خریدار با فروشندگان واقعی کالا ارتباط برقرار کرده و پس از دریافت شماره حساب آنان، همان کالا را با قیمتی پایینتر در یکی از شبکههای اجتماعی آگهی میکردند. خریداران نیز با واریز وجه به حساب فروشنده اصلی تصور میکردند معامله انجام شده است، اما کلاهبرداران کالا را از فروشنده تحویل گرفته و از تحویل آن به خریداران خودداری میکردند.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به شناسایی اعضای این باند خاطرنشان کرد: مأموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و هماهنگی قضائی، ۳ متهم را دستگیر و کالاهای خریداریشده توسط آنان را از مخفیگاهشان کشف کردند.
وی با اشاره به این که متهمان در مواجهه با ادله و مستندات موجود به بزه ارتکابی اعتراف کردند تصریح کرد: ارزش کلاهبرداریهای این باند تا کنون ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است که تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی متهمان همچنان ادامه دارد.
این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست هنگام خرید از طریق شبکههای اجتماعی، ضمن اطمینان از هویت فروشنده، از انجام معاملات بدون بررسی و احراز اصالت آگهی خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ یا سایت پلیس فتا به آدرس www.policefata.ir به پلیس فتا گزارش کنند.
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