اعلام جزئیات جدید تشییع قائد شهید امت در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری مراسم تشییع و تدفین قائد شهید امت اعلام کرد: با توجه به تکمیل ظرفیت حرم مطهر رضوی، اتصال به نماز از خیابان‌های شیرازی، نواب صفوی و طبرسی برقرار می‌شود تا زائران بتوانند در این آیین معنوی شرکت کنند.

بر اساس این اطلاعیه، پس از تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر خیابان امام رضا (ع)، نماز بر پیکر مطهر شهدا در صحن پیامبر اعظم (ص) و سایر اماکن حرم مطهر رضوی اقامه خواهد شد.

بر همین اساس با توجه به تکمیل ظرفیت حرم مطهر رضوی، اتصال به نماز از خیابان‌های شیرازی، نواب صفوی و طبرسی برقرار می‌شود تا زائران بتوانند در این آیین معنوی شرکت کنند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه از زائران عزیز تقاضا شده است که از تشرف به حرم مطهر از ورودی‌های باب‌الرضا (ع) و باب‌الجواد (ع) خودداری فرمایند تا فرآیند برگزاری مراسم با نظم و آرامش بیشتری انجام شود.

گفتنی است، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب ساعت ۱۴ امروز (پنجشنبه، ۱۸ تیر) از خیابان امام رضا (ع) به سمت حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود و نماز بر پیکر مطهر این شهید والامقام در صحن پیامبر اعظم (ص) (جامع رضوی) به امامت آیتالله نوری همدانی اقامه خواهد شد.