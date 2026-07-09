به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زنداسرار اظهار کرد: روند اعزام خبرنگاران، عکاسان و مستندسازان استان همدان از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد.
وی با اشاره به سازماندهی اعزامها گفت: نخستین گروه از عکاسان خبری به محل اعزام شدند و پس از آن، سایر خبرنگاران و مستندسازان بهتدریج برای ارائه پوشش مستمر و همهجانبه وداع و تشییع رهبر شهید به محل برگزاری مراسم پیوستند.
مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان با تصریح اهمیت این رویداد، افزود: آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید از مهمترین وقایع تاریخی و ملی کشور محسوب میشود و ثبت دقیق و روایت حرفهای این لحظات، مسئولیتی بزرگ بر دوش اصحاب رسانه است و در این راستا آخرین گروه از فعالان رسانهای استان شامل ۳۰ نفر در تاریخ ۱۴ تیرماه اعزام شدند.
وی با تاکید بر نقش حائز اهمیت رسانهها در ثبت حافظه تاریخی ملت، بیان کرد: حضور میدانی خبرنگاران، عکاسان و مستندسازان نه تنها باعث انتقال فضای معنوی مراسم به مخاطبان میشود، بلکه ابعاد مختلف این رویداد ماندگار را در تاریخ کشور ثبت میکند.
مدیرعامل خانه مطبوعات همدان ضمن قدردانی از تلاشهای بیوقفهی اصحاب رسانه در این ماموریت ملی، از حمایتهای گسترده مسئولان استان از فعالان رسانهای قدردانی کرد.
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