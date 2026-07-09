ورود پیکر رهبر شهید به خیابان امام رضا(ع)؛ تشییع باشکوه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده اش دقایقی پیش در میان سیل جمعیت سوگوار و دلداده، وارد خیابان امام رضا (ع) مشهد شد.

همزمان با ورود پیکر مطهر به مسیر تشییع، جمعی از مسئولان کشوری نیز در کنار خانواده شهید و در صفوف مقدم مراسم حضور یافتند.

جمعیت میلیونی حاضر در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی با سر دادن شعارهای «یا حسین (ع)» و «لبیک یا خامنه‌ای»، ارادت خود را به این شهید والامقام ابراز کردند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مراسم تشییع از خیابان امام رضا (ع) به سمت حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است و نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در صحن پیامبر اعظم (ص) رضوی به امامت آیت‌الله نوری همدانی اقامه خواهد شد.

لازم به ذکر است، با توجه به تکمیل ظرفیت حرم مطهر رضوی، اتصال به نماز از خیابان‌های شیرازی، نواب صفوی و طبرسی برقرار شده است و از زائران عزیز درخواست شده است که از تشرف به حرم مطهر از ورودی‌های باب‌الرضا (ع) و باب‌الجواد (ع) خودداری فرمایند.

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، هم‌اکنون با حضور گسترده و بی‌نظیر مردم مؤمن و انقلابی مشهد و زائران سراسر کشور در حال برگزاری است و خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی صحنه‌هایی از اندوه و ارادت عاشقانه را به تصویر کشیده است.