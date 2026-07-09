پیکر شهید معینی در بوشهر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک و مطهر شهید سروان علیرضا معینی رودبالی که در پی چنایات رژیم تروریستی آمریکا در پایگاه هوایی ارتش در بوشهر به شهادت رسیده بود، ظهر پنجشنبه در مرقد مطهر امامزاده هاشم پایگاه هوایی بوشهر تشییع شد.

شهید سروان معینی پنجاه و نهمین شهید «جنگ تحمیلی سوم» در استان بوشهر محسوب می‌شود که در جریان دفاع از آسمان میهن و بر اثر اصابت پرتابه‌های دشمن به شهادت رسید.

آیین وداع با این شهید والامقام پنجشنبه شب در میدان امام خمینی (ره) بوشهر برگزار خواهد شد.

پس از پایان مراسم، پیکر پاک این شهید برای تشییع و خاکسپاری به زادگاه ایشان در شهرستان سپیدان استان فارس منتقل می‌شود.