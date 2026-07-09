واکنش وزیر اسپانیایی به تهدیدات ترامپ: باج گیری و قلدری را نمی پذیریم

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از عربی ۲۱، مونیکا گارسیا وزیر بهداشت اسپانیا، در پاسخ به تهدید ترامپ مبنی بر توقف معاملات تجاری با اسپانیا، با حمله به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که مادرید در اوج تنش بین واشنگتن و دولت اسپانیا در پس زمینه اختلاف نظر بر سر هزینه های دفاعی در ناتو و سیاست های مربوط به خاورمیانه، در برابر «باج گیری و تهدید» تسلیم نخواهد شد.

گارسیا در پستی در شبکه های اجتماعی خود گفت که ترامپ، اسپانیا را به دلیل پایبندی به مواضع حاکمیتی خود مجازات می کند. وی افزود: ترامپ اسپانیا را شریک بدی توصیف می کند، زیرا باج گیری و تهدید را نمی پذیرد. ما کشوری مستقل و دموکراتیک هستیم که از صلح دفاع می کنیم.

اظهارات وزیر خارجه ساعاتی پس از حمله ترامپ به مادرید در جریان شرکت در نشست ناتو به میزبانی آنکارا، پایتخت ترکیه، بیان شد که در آن وی، دولت اسپانیا را به عدم پایبندی به مسئولیت های خود در این ائتلاف متهم کرد.

از سوی دیگر پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا با کم اهمیت جلوه دادن اهمیت اظهارات رئیس جمهور آمریکا گفت که تهدیدهای ترامپ به «یک موضوع رایج» تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه روابط اسپانیا و آمریکا در سطوح اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، عالی است، تاکید کرد که دولتش با اظهارات ترامپ با آرامش و صبر برخورد خواهد کرد.

بحران جدید در پرتو ادامه مناقشه بین واشنگتن و مادرید بر سر هزینه های نظامی در ناتو رخ می دهد. طبق برآوردهای ناتو برای سال ۲۰۲۵، اسپانیا تنها حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع می کند، در حالی که اعضای ناتو در نشست سران آنکارا توافق کردند که هزینه های دفاعی را تا سال ۲۰۳۵ به ۳.۵ درصد افزایش دهند. از سوی دیگر، ترامپ همچنان به کشورهای عضو ناتو فشار می‌آورد تا هزینه‌ها را به ۵ درصد افزایش دهند.

این اولین بار نیست که ترامپ به دولت اسپانیا حمله می کند، او پیش از این در ماه های گذشته مادرید را به دلیل امتناع از استفاده از پایگاه های نظامی آن برای حمایت از عملیات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تهدید کرده بود که تعرفه های تجاری علیه این کشور اعمال می کند.