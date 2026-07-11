به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، ولادیسلاو ماسلنیکوف، رئیس اداره امور اروپا در وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد که اعضای ناتو با ادعای دروغین مبنی بر تهدید قریب‌الوقوع از سمت مسکو تحرکات خود را برای یک درگیری بزرگ توجیه می‌کنند.

وی در مورد نتایج اجلاس اخیر در آنکارا خاطرنشان کرد که این اولین بار نیست که ناتو روسیه را یک تهدید اعلام می‌کند.

این مسئول روس بیان کرد: این ساختار برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ در مفهوم راهبردی ناتو ظاهر شد و از آن زمان هر ساله در بیانیه‌های آن گنجانده شده است.

وی تصریح کرد: این امر تمام تحرکات تهاجمی که ناتو برای یک درگیری بزرگ در پیش گرفته است، از جمله افزایش هزینه‌های نظامی و گسترش تأسیسات نظامی-صنعتی را توجیه می‌کند.