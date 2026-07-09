به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدپور بعد از ظهر پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، نیروهای عملیاتی، امدادی و داوطلب هلال‌احمر با آمادگی کامل در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و محل‌های تعیین‌شده مستقر شدند و خدمات امدادی، درمانی، اسکان و حمایتی را به زائران ارائه کردند.

وی با بیان اینکه در ۴۸ ساعت گذشته ۱۱ هزار و ۲۳۰ نفر از خدمات هلال‌احمر در مسیرهای مواصلاتی استان بهره‌مند شده‌اند، افزود: این خدمات با مشارکت ۸۵ داوطلب و همکاری خانه‌های هلال در نقاط مختلف خراسان‌جنوبی ارائه شده است.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان‌جنوبی با اشاره به مأموریت‌های امدادی نخستین روز مراسم گفت: در این مدت هفت مورد امدادخواهی توسط نیروهای عملیاتی رسیدگی شد که چهار مورد مربوط به ارائه کمک‌های اولیه از جمله پانسمان و بانداژ بود و دو نفر نیز از خدمات حمایت‌های روانی و اجتماعی بهره‌مند شدند.

محمدپور ادامه داد: برای اجرای این مأموریت، ۳۰۳ نیروی عملیاتی، ۲۵ نیروی پشتیبان و ۱۲۶ نفر از جوانان داوطلب به‌کارگیری شدند و همچنین دو تیم واکنش سریع و ۷۶ تیم امداد و نجات در آماده‌باش کامل قرار داشتند.

وی با بیان اینکه در این مأموریت نیازی به استقرار تیم درمان اضطراری ایجاد نشد، افزود: اجرای مانور جانمایی نیروها، برگزاری کلاس‌های توجیهی و ارائه خدمات امدادی به مراجعان از دیگر اقدامات انجام‌شده در حاشیه این مأموریت بود.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان‌جنوبی تأکید کرد: نیروهای امدادی هلال‌احمر تا پایان مراسم با آمادگی کامل در محل‌های استقرار حضور دارند و در صورت نیاز، خدمات امدادی و حمایتی لازم را به زائران و عزاداران ارائه خواهند کرد.