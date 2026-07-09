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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

خدمت‌رسانی هلال‌احمر خراسان‌جنوبی به ۱۱ هزار زائر در مسیر مشهد

خدمت‌رسانی هلال‌احمر خراسان‌جنوبی به ۱۱ هزار زائر در مسیر مشهد

بیرجند- سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان‌جنوبی گفت: در ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۱۱ هزار زائر و عزادار رهبر شهید انقلاب از خدمات هلال‌احمر در مسیرهای مواصلاتی استان به مشهد مقدس بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدپور بعد از ظهر پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، نیروهای عملیاتی، امدادی و داوطلب هلال‌احمر با آمادگی کامل در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و محل‌های تعیین‌شده مستقر شدند و خدمات امدادی، درمانی، اسکان و حمایتی را به زائران ارائه کردند.

وی با بیان اینکه در ۴۸ ساعت گذشته ۱۱ هزار و ۲۳۰ نفر از خدمات هلال‌احمر در مسیرهای مواصلاتی استان بهره‌مند شده‌اند، افزود: این خدمات با مشارکت ۸۵ داوطلب و همکاری خانه‌های هلال در نقاط مختلف خراسان‌جنوبی ارائه شده است.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان‌جنوبی با اشاره به مأموریت‌های امدادی نخستین روز مراسم گفت: در این مدت هفت مورد امدادخواهی توسط نیروهای عملیاتی رسیدگی شد که چهار مورد مربوط به ارائه کمک‌های اولیه از جمله پانسمان و بانداژ بود و دو نفر نیز از خدمات حمایت‌های روانی و اجتماعی بهره‌مند شدند.

محمدپور ادامه داد: برای اجرای این مأموریت، ۳۰۳ نیروی عملیاتی، ۲۵ نیروی پشتیبان و ۱۲۶ نفر از جوانان داوطلب به‌کارگیری شدند و همچنین دو تیم واکنش سریع و ۷۶ تیم امداد و نجات در آماده‌باش کامل قرار داشتند.

وی با بیان اینکه در این مأموریت نیازی به استقرار تیم درمان اضطراری ایجاد نشد، افزود: اجرای مانور جانمایی نیروها، برگزاری کلاس‌های توجیهی و ارائه خدمات امدادی به مراجعان از دیگر اقدامات انجام‌شده در حاشیه این مأموریت بود.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان‌جنوبی تأکید کرد: نیروهای امدادی هلال‌احمر تا پایان مراسم با آمادگی کامل در محل‌های استقرار حضور دارند و در صورت نیاز، خدمات امدادی و حمایتی لازم را به زائران و عزاداران ارائه خواهند کرد.

کد مطلب 6883411

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