به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلالزاده صبح شنبه در گفتگو با رسانهها بیان کرد: همزمان با موج بازگشت زائران و مسافران، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با همکاری پلیس راه و دستگاههای امدادی، برنامهای منسجم برای مدیریت تردد و افزایش ایمنی سفرها در محورهای مواصلاتی استان اجرا کرده است.
وی اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای عملیاتی برای ارائه خدمات مطلوب به کاربران جادهای به کار گرفته شده و گشتهای راهداری، پلیس راه، نیروهای اورژانس، جمعیت هلالاحمر و سایر دستگاههای امدادی بهصورت شبانهروزی در محورهای پرتردد استان حضور دارند.
جلالزاده افزود: پایش مستمر وضعیت راهها، مدیریت سریع حوادث احتمالی، هدایت ترافیک، اطلاعرسانی بهموقع و ارائه خدمات امدادی از مهمترین اقدامات مشترک دستگاههای عضو مدیریت سفر در ایام بازگشت زائران است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با تأکید بر نقش رانندگان در کاهش حوادث جادهای، گفت: از مسافران خواستاریم با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی در زمان خستگی و خوابآلودگی، رعایت فاصله طولی و توجه به هشدارهای پلیس و راهداران، در افزایش ایمنی سفرها مشارکت کنند.
جلالزاده بیان کرد: خدمترسانی به زائران و مسافران تا پایان موج بازگشت با آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و هماهنگی همه دستگاههای خدماترسان ادامه خواهد داشت تا سفری ایمن، روان و آرام برای هموطنان فراهم شود.
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