قدردانی مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از خادمان تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با صدور پیامی، از حضور حماسی مردم و تلاش هیئات مذهبی، موکب‌ها، گروه‌های جهادی، نیروهای امدادی، خیرین و همه خادمان مراسم تشییع رهبر شهید قدردانی کرد که متن پیام به شرح زیر است؛

با سلام و درود به روح بلند و ملکوتی امام مجاهد شهید و آرزوی صحت و سلامت برای رهبر معظم انقلاب اسلامی.

حماسه عظیم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، جلوه‌ای کم‌نظیر از ایمان، بصیرت، وفاداری و انسجام ملت ایران بود؛ حضوری که بار دیگر نشان داد انقلاب اسلامی، انقلابی زنده و ریشه‌دار در دل‌های مردم است و پیوند امت با ولایت، سرمایه‌ای پایان‌ناپذیر برای عزت این سرزمین به شمار می‌رود.

در این میان، آنچه بر شکوه این اجتماع تاریخی افزود، مجاهدت خاموش و مخلصانه هزاران خادم مردمی، هیئات مذهبی، موکب‌ها، مساجد، گروه‌های جهادی، مؤسسات دینی، خیرین و خانواده‌های مؤمنی بود که با عشق به ولایت و روحیه کریمانه میزبانی، خانه‌ها، حسینیه‌ها، مساجد و تکایا را مأمن زائران ساختند و با برپایی ایستگاه‌های صلواتی و خدمت‌رسانی در مشهد مقدس و مسیرهای منتهی به آن، تصویری درخشان از فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام و سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

این حرکت جمعی عاشقانه، تجلی فرهنگ «خدمت، اخلاص و مجاهدت مردمی» و جلوه‌ای از همان تمدن‌سازی برخاسته از مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام بود که هیئات مذهبی، مساجد و شبکه‌های مردمی انقلاب اسلامی پرچمداران آن هستند. بی‌تردید، این حرکت عظیم مردمی، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار هیئات مذهبی و جریان تبلیغ دینی در ایران اسلامی افزود و نشان داد هرگاه ندای ولایت بلند شود، ملت مؤمن ایران یکپارچه به میدان می‌آید و صحنه‌ای ماندگار از همدلی، ایثار و برادری خلق می‌کند.

ضمن ادای احترام به حضور آگاهانه و حماسی ملت بزرگ ایران، از همه هیئات مذهبی، موکب‌داران، ائمه جماعات، خادمان مساجد، مداحان، روحانیون، فعالان فرهنگی، گروه‌های جهادی، جوانان مؤمن، بانوان ایثارگر، خیرین، نیروهای امدادی و خدماتی و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که در خدمت‌رسانی به زائران این مراسم تاریخی نقش‌آفرین بودند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

امید است این روحیه همدلی، ایثار و حضور مؤمنانه، به عنوان میراثی ماندگار، زمینه‌ساز تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، گسترش فرهنگ خدمت و تعمیق گفتمان مقاومت و ولایت در سراسر ایران اسلامی باشد و خداوند متعال، این مجاهدت‌های خالصانه را ذخیره‌ای ماندگار برای خادمان این راه قرار دهد.