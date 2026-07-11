به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدپور صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این عملیات، اظهار کرد: از آغاز مأموریت، تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، امدادی و داوطلبی جمعیت هلال‌احمر استان در آماده‌باش کامل قرار گرفت و نیروها در نقاط پیش‌بینی‌شده در مشهد مقدس و محورهای مواصلاتی استان مستقر شدند.

وی افزود: در جریان پوشش امدادی مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد مقدس، سه هزار و ۱۴۵ مورد امدادخواهی و مراجعه توسط نیروهای هلال‌احمر ثبت شد که شامل هزار و ۷۲۰ مورد خدمات کمک‌های اولیه، ۶۸۵ مورد خدمات روانی و اجتماعی و ۷۴۰ مورد انتقال مصدومان و بیماران به مراکز درمانی موقت و دائم بود.

محمدپور ادامه داد: تیم‌های عملیاتی خراسان جنوبی پوشش امدادی مسیر خیابان امام رضا(ع) از محدوده ترمینال تا امام رضای ۲۸ را با استقرار در ۳۰ نقطه از پیش جانمایی‌شده بر عهده داشتند.

وی با اشاره به ظرفیت به‌کارگیری‌شده در این مأموریت، گفت: ۳۵۰ نیروی عملیاتی در قالب ۱۰۰ تیم امدادی با استفاده از ۹ دستگاه اتوبوس به مشهد مقدس اعزام شدند.

محمد پور افزود: همچنین پنج دستگاه آمبولانس برای تقویت توان امدادی به تهران و مشهد اعزام شد و ۹۰ دستگاه مه‌پاش نیز در محل مأموریت به کار گرفته شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی بیان کرد: در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس، با مشارکت ۱۲۶ داوطلب و همکاری خانه‌های هلال در مناطق مختلف استان، ۱۷ هزار و ۱۷۵ نفر از خدمات اسکان موقت، پذیرایی و امدادی بهره‌مند شدند.

وی افزود: همچنین ۶۰۵ نفر در این مسیرها تحت پایش و کنترل فشار خون قرار گرفتند و خدمات لازم به آنان ارائه شد.

محمدپور با اشاره به نقش گسترده داوطلبان در این عملیات، گفت: علاوه بر نیروهای عملیاتی، ده‌ها نفر از داوطلبان در بخش‌های پشتیبانی، خدمات‌رسانی و امور اجرایی حضور فعال داشتند و در خدمت‌رسانی به زائران مشارکت کردند.

وی با بیان اینکه تمامی ظرفیت‌های جمعیت هلال‌احمر استان در این مأموریت فعال بود، اظهار کرد: ۳۱ پایگاه ثابت و موقت، ۱۱ مرکز ERC، یک مرکز EOC، یک تیم واکنش سریع، دو تیم آنست، ۲۰۰ خانه هلال و تمامی پایگاه‌های امداد و نجات بین‌شهری و خانه‌های هلال حاشیه محورهای منتهی به مشهد در این عملیات به کارگیری شدند.