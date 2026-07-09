به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح پیام آیت الله اعرافی در تجلیل از حماسه سرنوشتساز تشییع پیکر امام شهید در عراق غیور و سربلند بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مِّنَ ٱلمُؤمِنِینَ رِجَال صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَّن قَضَیٰ نَحبَهُۥ وَمِنهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبدِیلا
اَلسَّلامُ عَلَی الْحُسَیْن وَ عَلی عَلَیِ بْن الْحُسَین وَ عَلی اَوْلادِ الْحْسَیْن وَ عَلی اَصحابِ الْحُسَین
آنچه در عراق و شهرهای نجف و کربلا در تشییع پیکر پاک رهبر شهید و قائد امت امام خامنهای(ره) رقم خورد نشان دهنده عمق ایمان و اخلاص و فداکاری و ایثار ملت غیور عراق بود.
شکوه حضور مردم عزیز عراق و عموم عشایر سرافراز و گروههای گوناگون از زنان و مردان و جوانان مجاهد و علما و دانشگاهیان و گروههای محور مقاومت از عراق و لبنان و سایر کشورها و جریانهای گوناگون اجتماعی و سیاسی و نقش تسهیل کننده و پشتیبان دولت و ملت عراق و عتبات عالیات در نجف و کربلا و بویژه الحشدالشعبی، ترسیم کننده پیوندهای عمیق تاریخی دو ملت و دو کشور ایران و عراق بود.
این حماسه بزرگ و کم نظیر نماد وحدت امت اسلام حول محور آرمانهای الهی و آزادی از قدرتهای استکبار و تلاش برای رهایی از یوغ سیطره آمریکایی و آزادسازی سرزمینهای اسلامی و فلسطین عزیز از لوث وجود آمریکا و صهیونیستهای غاصب بود.
این مراسم پرفروغ در پرتو انوار راقد و حرمهای نورانی حضرت امیرالمومنین امام علی بن ابیطالب(ع) و حضرت امام حسین بن علی(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) و سایر اعتاب مقدسه حضرات معصومین(ع) و مراقد علما و شهدای بزرگ عراق، بهم زننده بسیاری از معادلات دشمنان امت اسلام و دو ملت عراق و ایران و محور مقاومت و ترسیم کننده معادلات جدیدی در بیداری اسلامی و نهضت جهانی امت اسلام و انسجام ملتها برای ایجاد نظم نوین اسلامی و مستقل در منطقه و رهایی از استعمار و استکبار، ارزیابی میشود و امواج آن، با یاری خداوند متعال و عنایت حضرت ولی عصر (عج)، طوفانی و ماندگار خواهد بود.
به خاطر این نعمت بزرگ و بعثت عظیم ملت عراق و محور مقاومت و ملتهای منطقه باید سر بر آستان قدس الهی بساییم و شکرگزاریم و از همه ملت عراق و دولت و مسئولان آن و محور مقاومت و ملتهای منطقه و همه گروهها و طبقات شرکت کننده در مراسم و نیز پشتیبانان از این حماسه بزرگ در ایام سوگواری سالار شهیدان(ع) و امام سجاد(ع) تقدیر و تشکر مینمایم.
وظیفه است به طور ویژه از حضور چشمگیر و ستودنی مسئولان و فعالان اعتاب مقدسه، علمای اعلام، حوزویان گرامی، حوزه کهن و تاریخی نجف اشرف، طلاب و فضلای عزیز ایرانی و عراقی و سایر ملتهای آن حوزه مبارکه و نیز جمعی بزرگ از اعلام حوزه قم و جامعه مدرسین و شورای عالی حوزههای علمیه و نهادهای عالی حوزوی از قم و به طور خاص از مرجعیت عالی در نجف اشرف صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.
امید است با هدایتهای مرجعیت معظم تقلید در نجف اشرف و قم مقدسه پیوندهای دو حوزه تاریخی و هدایتگر امت در نجف و قم و نیز پیوندهای ملتهای مسلمان و محور مقاومت و دو ملت عراق و ایران در مسیر اهداف عالی اسلامی، مستحکمتر و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی و طلوع خورشید ولایت عظمای حضرت حجت(ارواحنا فداه)، پرشتابتر پیش رود و در استمرار پیوندهای دو ملت و همدلی ها و همراهی های ستودنی آنان در اربعین حسینی و مقابله با تهاجم دشمن نقطه عطف تاریخی مهم و نوینی را رقم بزنند.
رجا واثق است که با هدایتهای ولی فقیه و رهبری معظم انقلاب اسلامی (دام ظله) و فداکاری ملتهای مسلمان و ملت ایران و عراق و محور مقاومت شاهد افول قدرتهای شیطانی و طلوع قدرت اسلام و پیروزی امت اسلام در ایران و عراق و سراسر جهان باشیم و همه حوزههای علمیه و ملتهای مسلمان بر عهد خود با اولیای الهی و شهدای عالیقدر و اعلام دین و مراجع عظام و امام خمینی کبیر(ره) و امام خامنهای شهید(ره) و رهبری معظم(مد ظله) استوار بمانیم.
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