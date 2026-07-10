اصرار لبنان بر مذاکره با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، برخی منابع لبنانی اعلام کردند که لبنان تصمیم گرفته است که در دور بعدی مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی که قرار است در روزهای ۱۴ و ۱۵ ژوئیه در رم برگزار شود، شرکت کند.

این منابع بیان کردند که تصمیم مشارکت لبنان در این دور از مذاکرات پس از آن اتخاذ شد که لبنان توضیحاتی از جانب آمریکا درباره ماهیت این دور از مذاکرات و تضمین‌هایی درخصوص حضور واشنگتن در آن دریافت کرده است.

به گفته این منابع، هنوز سطح نمایندگی لبنان در این دور از مذاکرات نهایی نشده و همچنان در میان طرف‌های مربوطه در حال بررسی است.

در همین خصوص یک مقام آمریکایی اعلام کرد که مذاکرات لبنان و تل آویو وارد مرحله اجرای چارچوب مورد توافق شده است. این امر نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در تلاش‌ها برای اجرای تفاهمات مربوط به جنوب لبنان، تحکیم آتش‌بس و سامان‌دهی رویه‌های استقرار نیروهای نظامی است.