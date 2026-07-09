https://mehrnews.com/x3cwXh ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵ کد مطلب 6883533 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵ حماسه آفرینی حضور پرشور برای آقای شهید ایران مشهد مقدس - حضور پرشور مردم از سراسر ایران ودیگر کشورها حماسه ای جاودانه برای آقای شهید ایران آفرید. دریافت 32 MB کد مطلب 6883533 کپی شد مطالب مرتبط بالگرد انتقال پیکر آقای شهید ایران از خیابان دانش به حرم مطهر رضوی تصاویری از کنار خودروی حامل پیکر آقای شهید ایران روی دستان مردم مشهد رواق دارالذکر؛ محل تدفین رهبر شهید انقلاب بغضهای فروخورده در قاب تصویر؛ روایت اهالی رسانه از سوگ رهبر شهید تصاویری از خودروی حامل پیکر آقای شهید ایران در خیابان مصباح یزدی مشهد سوگواری هنرمندان در بدرقه رهبر شهید؛ عشقی که تاریخ را روایت میکند امشب اقامه بینظیرترین نماز لیله الدفن تاریخ عزاداری آقای شهید ایران در حرم مطهر رضوی از سراسر ایران به شوق آخرین دیدار همگام با جاماندگان تشییع؛ تاکستان غرق در سوگ و عزاداری شد حضور میلیونی مردم برای آقای شهید ایران در مشهد برچسبها آقای شهید ایران تشییع شهدا تشییع رهبر شهید انقلاب
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