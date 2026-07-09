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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

حماسه آفرینی حضور پرشور برای آقای شهید ایران

حماسه آفرینی حضور پرشور برای آقای شهید ایران

مشهد مقدس - حضور پرشور مردم از سراسر ایران ودیگر کشورها حماسه ای جاودانه برای آقای شهید ایران آفرید.

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کد مطلب 6883533

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