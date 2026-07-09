به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد امشب همزمان با آرام گرفتن و خاکسپاری پیکر مطهر قائد شهید امت، بی نظیرترین نماز لیله الدفن تاریخ به نیت سید الشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام شهید سید علی خامنه‌ای(فدس الله نفسه الزکیه) اقامه خواهد شد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

ملت مسلمان ایران و دیگر عاشقان امام شهید در سایر کشورها امشب همزمان با آرام گرفتن و خاکسپاری پیکر مطهر قائد شهید در جوار مضجع نورانی ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام ، نماز لیله الدفن به نیت سیدالشهدا انقلاب اسلامی زعیم امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای ( قدس الله نفسه الزکیه ) و دیگر شهدای این بیت شریف اقامه خواهند کرد.