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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

عزاداری آقای شهید ایران در حرم مطهر رضوی

عزاداری آقای شهید ایران در حرم مطهر رضوی

مشهد- آئین عزاداری آقای شهید ایران در حرم مطهر رضوی با شعرخوانی سیدمجید بنی فاطمه برگزار شد.

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کد مطلب 6883555

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