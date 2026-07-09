https://mehrnews.com/x3cwXK ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶ کد مطلب 6883555 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶ عزاداری آقای شهید ایران در حرم مطهر رضوی مشهد- آئین عزاداری آقای شهید ایران در حرم مطهر رضوی با شعرخوانی سیدمجید بنی فاطمه برگزار شد. دریافت 24 MB کد مطلب 6883555 کپی شد مطالب مرتبط تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد - ۵ شعارهای مردم در حرم مطهر رضوی خطاب به ترامپ جنایتکار اقامه نماز مغرب و عشا در حرم امام رضا(ع) همزمان با وداع رهبر شهید رواق دارالذکر؛ محل تدفین رهبر شهید انقلاب فریاد اتحاد ملت عزادار رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا(ع) حماسه آفرینی حضور پرشور برای آقای شهید ایران پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در آغوش ملت عزادار ایران بالگرد انتقال پیکر آقای شهید ایران از خیابان دانش به حرم مطهر رضوی «رهبر فدای ما شد»؛ روایتی از احساسات مردم در مراسم تشییع رهبر در مشهد برچسبها آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب تشییع شهدا مجید بنی فاطمه
نظر شما