به گزارش خبرنگار مهر، موکب شرکت فولاد شاهرود در ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی برپا شده است به گفته مسئولان شرکت مذکور، این موکب با ارائه خدماتی نظیر پذیرایی، خدمات پزشکی و درمانی و فضای استراحت، تا پایان حضور زائران در این مسیر، به سوگواران خدماترسانی خواهد کرد.
این موکب که با هدف ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید و خدمترسانی به زائران و عزاداران در مسیر تشییع تا مشهد مقدس دایر شده، طی روزهای ۱۶ لغایت ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در فضایی به مساحت ۵۰۰ متر، پذیرای خیل عظیم سوگواران و خانواده بزرگ کارکنان این مجموعه صنعتی است.
امام جمعه شاهرود در جریان بازدید از این موکب اعلام کرد: اقدام شایسته شرکت فولاد شاهرود در برپایی این موکب در ایام سوگواری، نشاندهنده عمق ارادت جامعه کارگری و صنعتگران به مسیر ولایت و آرمانهای انقلاب است. این نوع حرکتهای خودجوش، بستری مناسب برای بازخوانی درسهای مکتب خدمت و ایثاری است که رهبر شهید تا آخرین لحظات عمر پربرکت خود بر آن تأکید داشتند.
حجت الاسلام عباس امینی بیان کرد: ترویج فرهنگ شهادت و تجدید میثاق با آرمانهای نظام، نیازمند چنین بسترهای فرهنگی است
وی همچنین گفت: از همه دستاندرکاران و خادمان این مجموعه که با اخلاص و دلسوزی، فضایی را برای سوگواران و عاشقان طریق خدمت فراهم آوردهاند، صمیمانه قدردانی میکنم و امیدوارم این مجاهدتها مورد رضای حق تعالی و روح مطهر آن شهید والامقام قرار گیرد.
محمدحسن آصفری فرماندار شاهرود هم در این دیدار گفت: شرکت فولاد شاهرود بار دیگر ثابت کرد که تنها در عرصه صنعت پیشرو نیست، بلکه در تمامی رویدادهای ملی و مذهبی نیز در صف اول ایفای نقشهای اجتماعی قرار دارد. برپایی این موکب در مسیر تشییع پیکر رهبر شهید، نمادی از وفاداری جامعه صنعتی به میراث ماندگار ایشان است.
وی افزود: این موکب با دارا بودن غرفههای پذیرایی، خدمات درمانی و فضای استراحت، نمونهای از یک کار تشکیلاتی و موفق در خدمترسانی است. بنده به نوبه خود از تمامی خادمان این موکب که با روحیهای جهادی در این مسیر خدمترسانی میکنند، تشکر میکنم
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