آغاز مجدد تردد قطارهای تهران - مشهد؛ بازسازی در کمتر از ۱۵ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات بامداد امروز دشمن آمریکایی به زیرساختهای ریلی در استانهای گلستان و خراسان رضوی، تیمهای فنی و عملیاتی شرکت راهآهن بلافاصله در ایستگاه تربت مستقر شدند تا عملیات انتقال مسافران از طریق اتوبوس و ریلباس به مقصد مشهد مقدس و بالعکس را مدیریت کنند.
جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راهآهن در این رابطه اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، ستاد مدیریت بحران شرکت راهآهن تشکیل جلسه داد.
وی افزود: در کمتر از ۱۵ ساعت، یکی از دو خط ریلی محور تهران - مشهد با موفقیت بازسازی شد و بر این اساس، تردد قطارهای مسافری در این مسیر از سر گرفته خواهد شد.
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