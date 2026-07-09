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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

آغاز مجدد تردد قطارهای تهران - مشهد؛ بازسازی در کمتر از ۱۵ ساعت

آغاز مجدد تردد قطارهای تهران - مشهد؛ بازسازی در کمتر از ۱۵ ساعت

مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: با بازسازی یکی از دو خط آسیب‌دیده محور تهران - مشهد در کمتر از ۱۵ ساعت، تردد قطارهای مسافری از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات بامداد امروز دشمن آمریکایی به زیرساخت‌های ریلی در استان‌های گلستان و خراسان رضوی، تیم‌های فنی و عملیاتی شرکت راه‌آهن بلافاصله در ایستگاه تربت مستقر شدند تا عملیات انتقال مسافران از طریق اتوبوس و ریل‌باس به مقصد مشهد مقدس و بالعکس را مدیریت کنند.

جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن در این رابطه اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، ستاد مدیریت بحران شرکت راه‌آهن تشکیل جلسه داد.

وی افزود: در کمتر از ۱۵ ساعت، یکی از دو خط ریلی محور تهران - مشهد با موفقیت بازسازی شد و بر این اساس، تردد قطارهای مسافری در این مسیر از سر گرفته خواهد شد.

کد مطلب 6883574
زهره آقاجانی

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