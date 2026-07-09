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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۳

دوران جدیدی را با راهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای آغاز کرده‌ایم

دوران جدیدی را با راهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای آغاز کرده‌ایم

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی نوشت: امروز با صلابت و اقتدار اعلام می‌داریم که دوران جدیدی را با راهبری حکیمانه فرزند خلف رهبر شهید، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای آغاز کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور که امروز عصر (پنجشنبه) انتشار یافته، خطاب به ملت شریف، صبور و حماسه آفرین ایران اسلامی آمده است: در تاریخ هر کشور، لحظاتی فرا می‌رسد که صلابت یک ملت در بستر بزرگ‌ترین‌ سوگ‌ها آزمایش می‌شود. حضور بی‌نظیر، اقیانوس‌وار و پرمعنای شما در مراسم دو روز وداع جانسوز با امام شهید امت در مصلای تهران و تشییع باشکوه در تهران و قم و سپس تجدید عهد تاریخی امت اسلامی در نجف اشرف و کربلای معلی و در نهایت طواف و تدفین در مأوای ابدی ایشان در حرم مطهر علی بن موسی الرضا (ع)، تجلی عینی وفاداری متمایز ملتی است که جهان را به تحسین و حیرت واداشت و بی‌تردید نام ملت امام حسین (ع) برازنده‌ترین نام برای این ملت بی‌نظیر است.

عارف افزود: ایران مقتدر تحت زعامت امام شهید امت و به برکت نگاه راهبردی و تیزبینانه معظم له، از طوفان‌های سهمگین منطقه‌ای و بین‌المللی به سلامت عبور کرد. رهبر شهید امت مظهر عینی ایستادگی ضد استکبار و مبارزه با استبداد بین‌المللی بود و هرگز در برابر قلدری قدرت‌های پوشالی جهان سر خم نکرد.

معاون اول رئیس تصریح کرد: امروز اگر ایران اسلامی در چهارراه علم و فناوری جهان ایستاده و مرزهای دانش را به سوی مرجعیت علمی درمی نوردد، تماماً مرهون نگاه بلندمدت و حمایت‌های بی‌دریغ این رهبر فرزانه است. علم و فناوری از اصلی‌ترین دغدغه‌های روزمره ایشان بود و جهش‌های علمی کشور در حوزه‌های گوناگون، حاصل غرس نهالی است که ایشان سال‌ها با خون دل از آن مراقبت کرد.

وی ادامه داد: از آحاد ملت شریف ایران و همه ملت‌هایی که در مراسم وداع و تشییع امام شهید سهیم بودند و تلاش‌های مخلصانه، برنامه‌ریزی و اقدامات متنوع بخش‌های مختلفی که در این حماسه بزرگ نقش آفرینی کردند، فعالان تشکل‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی و نهادهای عمومی که بار اصلی میزبانی، اطعام و اسکان زائران را شهرداری‌ها بی‌منت بر دوش کشیدند؛ از فرماندهان و بدنه فداکار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا که با طراحی پیچیده‌ترین لایه‌های امنیتی و ترافیکی، امنیت مطلق این اقیانوس خروشان انسانی را در شرایط حساس کنونی تضمین کردند؛ از استانداران استان‌های محل وداع و تشییع، نیروهای خستگی‌ناپذیر هلال احمر و اورژانس کشور که با استقرار شبانه‌روزی در جاده‌ها و میادین، خدمات درمانی و امدادی فوری را به میلیون‌ها عزادار ارائه نموده و جلوه‌هایی از ایثار عملی را به نمایش گذاشتند؛ به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تشکر می نمایم.

عارف تأکید کرد: این هم‌افزایی معنوی، ساختاری و مردمی، سنگین‌ترین عملیات هم افزائی تاریخ کشور را با موفقیت کامل رقم زد.

وی افزود: امروز با صلابت و اقتدار اعلام می‌داریم که جمهوری اسلامی دوران جدیدی را با راهبری حکیمانه فرزند خلف، رهبر شهید، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای آغاز کرده است. راه رهبر شهیدمان با قدرت، صراحت و جدیتی مضاعف ادامه خواهد یافت.

معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد ملی برگزاری مراسم وداع و تشییع امام شهید انقلاب اسلامی تأکید کرد: امروز، روز کار جهادی، انسجام ملی و بیعت همه‌جانبه با رهبری جدید انقلاب است تا با تکیه بر هدایت‌های ایشان، برای بهبود همه‌جانبه امور، رفع مشکلات مردم، بهسازی و به آفرینی ساختارهای کشور و حرکت شتابان به سوی قله‌های پیشرفت و عدالت گام برداریم و تحت پرچم و فرماندهی ایشان، افق‌های روشن‌تری را برای این مرز و بوم رقم بزنیم. انشاء الله.

کد مطلب 6883604

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