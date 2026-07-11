به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری های نوین و نوآوری های شهری شهرداری تهران، سامانه فانوس شهر که توسط این سازمان طراحی شده است، با توجه به گستردگی ماموریت های و تنوع حوزه های خدمات شهری، با هدف تمرکز و انسجام بخشی به فرایند شناسایی، نیازهای فناورانه مدیریت شهری ایجاد شده و تلاش دارد اثربخشی این حوزه را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

سامانه فانوس شهر برای نخستین بار، امکان ایجاد یک زنجیره شفاف و رقابتی میان تقاضا و عرضه فناوری های شهری را فراهم می کند؛ به گونه ای که نیازهای فناورانه واحدهای مختلف شهرداری به صورت نظام مند، ثبت و در اختیار زیست بوم نوآوری کشور قرار می گیرد.

در این چارچوب، مراکز، معاونت ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران به جای سفارش مستقیم محصولات از پیش طراحی شده، چالش های واقعی و نیازهای فناورانه خود را به صورت دوره ای اعلام می کنند.

در ادامه استارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور، پیشنهادهای خود را ارائه داده و پس از ارزیابی تخصصی، راهکار منتخب در قالب پروژه های پایلوت و زمان بندی شده در یکی از بخش های شهرداری اجرا می شود.

محسن شفیعی، مشاور راهبردی و سیاست گذاری سازمان فناوری های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران و طراح این سامانه، با اشاره به شکاف موجود میان دستگاه های اجرایی و زیست بوم استارت آپی گفت: «سامانه فانوس شهر یک زیرساخت حاکمیتی برای اتصال نظام مند ظرفیت های فناورانه به نیازهای واقعی مدیریت شهری محسوب می شود.

وی افزود: «این ساز و کار با مدیریت ریسک فناوری و ایجاد امکان اجرای آزمایشی (پایلوت)، مسیر تبدیل ایده های نوآورانه به راهکارهای مقیاس پذیر شهری را تسهیل و تسریع می کند.

سامانه «فانوس شهر» گامی در جهت توسعه مدل همکاری نوین در اکوسیستم فناوری شهری تهران محسوب می شود و می تواند در آینده به الگویی قابل تعمیم در سطح ملی و سایر شهرداری های کشور تبدیل شود.