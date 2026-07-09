محورهای شرق و شمال استان اصفهان گرد و خاکی است

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تغییرات جوی حاکم بر استان، هم‌اکنون شاهد وزش باد و پدیده گرد و غبار در محورهای شمالی و شرقی استان هستیم که این موضوع موجب کاهش دید افقی برای رانندگان شده و تردد در این مسیرها را نیازمند دقت بیشتری کرده است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در این شرایط جوی افزود: از تمامی رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند، تقاضا داریم پیش از حرکت، از سلامت کامل سیستم روشنایی و تجهیزات فنی خودرو اطمینان حاصل کنند. همچنین رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی استاندارد با خودروی جلویی برای پیشگیری از هرگونه برخورد و حوادث احتمالی الزامی است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با توصیه‌ای جدی به رانندگان گفت: در صورتی که به دلیل غلظت گرد و غبار، دید افقی به شدت کاهش یافته و ادامه مسیر مخاطره‌آمیز است، رانندگان نباید هیچ‌گونه اصراری بر ادامه رانندگی داشته باشند؛ بلکه ضروری است در مکانی امن و دور از حریم جاده توقف کرده و تا عادی شدن شرایط جوی و افزایش دید کافی منتظر بمانند.