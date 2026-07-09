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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸

تشییع پیکر رهبر شهید به پایان رسید؛ خاکسپاری در لحظاتی دیگر

تشییع پیکر رهبر شهید به پایان رسید؛ خاکسپاری در لحظاتی دیگر

مشهد- وداع تاریخی ملت ایران با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر امام رضا (ع) به پایان رسید و پیکر مطهر ایشان در لحظاتی دیگر در یکی از رواق‌های نزدیک به ضریح مطهر آرام خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با حضور میلیونی عزاداران در حرم مطهر امام رضا (ع) به پایان رسید و پیکر مطهر ایشان، به‌زودی در یکی از رواق‌های نزدیک به روضه منوره آرام خواهد گرفت.

آیین تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در جوار بارگاه ملکوتی ثامن‌الحجج (ع) به پایان رسید و جمعیت عظیم عزاداران که از سراسر کشور خود را به مشهد مقدس رسانده بودند، با چشمانی اشک‌بار و دل‌هایی لبریز از اندوه، آخرین وداع خود را با رهبر شهید رقم زدند.

بر اساس این گزارش، پیکر مطهر ایشان هم‌اکنون برای انتقال به محل نهایی خاکسپاری آماده می‌شود و قرار است در لحظاتی دیگر، در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی و در نزدیکی روضه منوره آرام خواهد گرفت.

کد مطلب 6883632

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