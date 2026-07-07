https://mehrnews.com/x3cwj8 ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲ کد مطلب 6881958 استانها گیلان استانها گیلان ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲ مردم رشت در شب ۱۲۹؛ خونخواه رهبر شهید هستیم رشت- مردم رشت همزمان با شب یکصد و بیست و نهم حضور خود در میدان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کردند: خونخواه رهبر شهیدمان هستیم. گزارشگر: زهرا پرنیا کد مطلب 6881958 کپی شد مطالب مرتبط موج صد و بیست و نهم حضور مردم آستانه اشرفیه در خیابان میدان داری لنگرودی ها به شب صد و بیست و نهم رسید خداحافظ ای تکیهگاه دلهای بیقرار اقامه عزای سیدالشهدای انقلاب در آستانه اشرفیه مردم گالیکش در موج ۱۲۹ فریاد خونخواهی سردادند تجمع بزرگ «جاماندگان بدرقه امام شهید» در اهواز برگزار میشود گوشه ای از یکصد و بیست و نهم رشتوندان در سنگر خیابان برچسبها تجمع مردمی رشت شهادت رهبر معظم انقلاب
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