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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

مردم رشت در شب ۱۲۹؛ خونخواه رهبر شهید هستیم

مردم رشت در شب ۱۲۹؛ خونخواه رهبر شهید هستیم

رشت- مردم رشت همزمان با شب یکصد و بیست و نهم حضور خود در میدان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کردند: خونخواه رهبر شهیدمان هستیم.

گزارشگر: زهرا پرنیا

کد مطلب 6881958

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