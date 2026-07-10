https://mehrnews.com/x3cxgT ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ کد مطلب 6884298 استانها گیلان استانها گیلان ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ شب سنگین دوری؛ روایتی از اولین شب بدون امام خامنهای در رشت رشت- در این ویدیو روایتی از دلتنگی یتیمان امام خامنه ای شهید را در رشت میبینید. دریافت 9 MB گزارش: زهرا پرنیا کد مطلب 6884298 کپی شد مطالب مرتبط مردم رشت در اجتماع: عشق به رهبر شهید ما را در میدان نگه داشته است سوگواری مردم رشت در غم فراق امام شهید امت اجتماع خونخواهی امام امت در تجمع شبانه رشت رشتوندان با مهر از ۱۳۰ شب حضور خود در میدان می گویند آبیک در شب ۱۳۳؛ مردم همچنان پای عهد حضور ایستادند خاکعلی در یکصد و سیوسومین شب؛ روایت ماندگار حضور مردمی موج یکصد و سی ام تجمع مردم رشت در میدان برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما