  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷

شب سنگین دوری؛ روایتی از اولین شب بدون امام خامنه‌ای در رشت

شب سنگین دوری؛ روایتی از اولین شب بدون امام خامنه‌ای در رشت

رشت- در این ویدیو روایتی از دلتنگی یتیمان امام خامنه ای شهید را در رشت می‌بینید.

دریافت 9 MB

گزارش: زهرا پرنیا

کد مطلب 6884298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها