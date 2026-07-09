تشییع رهبر شهید؛ رفراندوم ملی برای بقای نظام و تجلی قدرت نرم

حجت الاسلام غلامرضا شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تشییع حماسی آقای شهید ایران،نقطه عطفی در تاریخ معاصر است که میتواند فصل جدیدی را برای انقلاب، اسلام و امت اسلامی رقم بزند و قدرت و صلابت ملت ایران را به جهانیان دیکته کند.
وی با بیان اینکه آمادگی برای ظهور از دیگر پیامهای کلیدی این حضور میلیونی ملت ایران در آیین وداع و تشییع رهبر شهید است، گفت: مردم در سالهای اخیر، بهویژه در دوران حساس اخیر، ثابت کردهاند همواره برای لبیک به فرمان رهبری آماده میدان هستند و در دفاع از کیان انقلاب اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: خون پاک شهید، بستری لازم برای تجمیع ارادههای ملی فراهم کرده و یک ولای جمعی عظیم ایجاد کرده است که دشمنان را به حیرت و ناامیدی میکشاند.
حجت الاسلام شاه حسینی گفت: در شرایط حساس کنونی، این مراسم به میدان مهمی برای رقابت روایتها تبدیل شده و هر تصویر و تحلیل از این تشییع، بخشی از واقعیت را برجسته کرده و افکار عمومی جهان را شکل میدهد از این رو، این رویداد ابعاد بسیار مهمی در معادلات جنگ روایتهای جهانی دارد.
وی تأکید کرد: حضور گسترده مردم درتشییع رهبر شهید، رفراندوم دوباره و همهپرسی ملت برای نظام است ادعاهای بیاساس درباره کاهش محبوبیت رهبری را در هم میشکند و پیمان میان ملت و نظام را بار دیگر تثبیت میکند.
این کارشناس فرهنگی تاکید کرد: آئین وداع و تشییع حماسی آقای شهید ایران، فراتر از یک مراسم سوگواری، به صحنهای برای نمایش بینظیر وحدت ملی و تجلی قدرت نرم جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
حجت الاسلام شاه حسینی گفت: دشمن گمان میکرد با این واقعه مردم پراکنده میشوند، اما این خون مطهر باعث انسجام بیشتر و نمایش شکوه ملتی شد که در برابر چالشها، منسجمتر و قدرتمندتر ظاهر میشود.
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