https://mehrnews.com/x3cx2s ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ کد مطلب 6883688 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ شب صدو سیویکم تجمع حماسی مردم ساوه در حمایت از رهبر معظم انقلاب ساوه- در این ویدئو شب صدو سیویکم تجمع حماسی مردم ساوه در حمایت از رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6883688 کپی شد مطالب مرتبط دلتنگی در صد و سی و یکمین غروب؛ دیار آفتاب بیقرار است آیین گرامیداشت رهبر شهید و شب صد و سی ام اجتماع مردمی در خمین میدانداری مردم محلات در ایستگاه صد و سی ام بیعت با رهبری دانسفهان در سوگ رهبر انقلاب برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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