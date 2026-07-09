https://mehrnews.com/x3cwND ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷ کد مطلب 6883158 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷ آیین وداع با قائد شهید امت در حسینیه شهدای اراک اراک- در این ویدئو آئین گرامیداشت و وداع با قائد شهید امت، در حسینیه شهدای اراک را مشاهده می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6883158 کپی شد مطالب مرتبط آیین گرامیداشت رهبر شهید و شب صد و سی ام اجتماع مردمی در خمین صدو بیست ونهمین شب اجتماع مردم خمین در سوگ امام شهید و بیعت با رهبری اجتماع پرشور مردم محلات در شب صد و سی و یکم بیعت با رهبر معظم انقلاب شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی امین شب بیعت با ولایت فقیه دلتنگی در صد و سی و یکمین غروب؛ دیار آفتاب بیقرار است برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب تجمع مردمی آقای شهید ایران وداع با رهبر شهید انقلاب
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