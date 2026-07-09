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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

آیین وداع با قائد شهید امت در حسینیه شهدای اراک

آیین وداع با قائد شهید امت در حسینیه شهدای اراک

اراک- در این ویدئو آئین گرامیداشت و وداع با قائد شهید امت، در حسینیه شهدای اراک را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6883158

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