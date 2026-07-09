https://mehrnews.com/x3cwZX ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۱ کد مطلب 6883664 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۱ صد و سی و یکمین شب عهد؛ خمین در سوگ و بیعت خمین- در این ویدئو صد و سی و یکمین شب عهد و بیعت مردم خمین با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6883664 کپی شد مطالب مرتبط دلتنگی در صد و سی و یکمین غروب؛ دیار آفتاب بیقرار است دانسفهان در سوگ رهبر انقلاب مهرگان عزادار امام شهید وداع مردم شهر اراک با قائد شهید امت بی قراری مردم دیار آفتاب در سوگ آقای شهید ایران برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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