وداع مردم دیار آفتاب با رهبر شهید همپا با تشییع کنندگان در مشهد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سیمین سیف: خیابان‌های دیار آفتاب از ساعات ابتدایی امروز پنجشنبه، رنگ عزا و ارادت به خود گرفته و مردم آمده‌اند تا در آیین سراسری «وداع با قائد شهید امت» هم‌صدا با مردم مشهد مقدس، در سوگ و بدرقه‌ای تاریخی، حضور داشته باشند.

شهر آرام است، اما این آرامش، سکوت یک داغ بزرگ است؛ داغی که در چهره مردم، در اشک‌های پنهان و در قدم‌های استوارشان دیده می‌شود، پرچم‌های سیاه بر فراز خیابان‌ها برافراشته شده و نوای مرثیه و روضه، فضای اراک را آکنده از حزن و معنویت کرده است.

امروز مردم اراک برخاسته‌اند؛ نه فقط برای حضور در یک مراسم، بلکه برای ادای عهدی که خود را موظف به آن می‌دانند، پیرمردی با عصای در دست، مادری با تصویر قائد شهید در آغوش، نوجوانی با پرچم کوچک عزا و جوانی که با چشمانی پر از اشک در میان جمعیت ایستاده است و هرکدام روایتی از دلبستگی، ایمان و وفاداری دارند.

از مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم، موج جمعیت شکل گرفته است همچنین هیئات مذهبی اراک با بیرق‌های عزا و نوای یا حسین(ع) به میدان آمده‌اند و صدای سنج و دمام و مرثیه‌خوانی با زمزمه‌های مردم در هم می‌آمیزد؛ صحنه‌ای که بیشتر از یک مراسم سوگواری، به نمایش پیوند عاطفی و معنوی مردم با رهبر شهیدشان شبیه است.

در میان این جمعیت، یک جمله بارها تکرار می‌شود «باید برخاست» مردم آمده‌اند تا نشان دهند اندوه، آنها را متوقف نمی‌کند بلکه مسئولیتشان را سنگین‌تر می‌کند.

«باید برخاست» راهبرد ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمن

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز «باید برخاست» و با وحدت از آرمان‌های انقلاب اسلامی صیانت کرد.

حجت الاسلام غلامرضا گودرزی افزود: ملت شهیدپرور ایران اسلامی در طول بیش از چهار دهه انقلاب، همواره در بزنگاه‌های حساس، حضوری تعیین‌کننده و اثرگذار داشته است و هرگاه دشمنان تصور کرده‌اند می‌توانند اراده این ملت را متزلزل کنند، مردم با حضور آگاهانه خود تمامی محاسبات آنان را بر هم زده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری همزمان آیین «وداع با قائد شهید امت» در سراسر کشور تصریح کرد: جاماندگان آیین تشییع پیکر رهبر شهید در استان مرکزی، با حضوری گسترده در مراسم وداع، عهد دوباره خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام گودرزی تصریح کرد: این حضور فراتر از یک مراسم عزاداری و نماد وحدت، بصیرت و اقتدار ملت ایران است و امروز باید برخاست و با هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن، از انقلاب اسلامی، وحدت ملی و ایران قوی صیانت کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: دشمنان تصور می‌کردند شهادت رهبر انقلاب موجب تردید و انفعال ملت ایران می‌شود اما حضور پرشور مردم در آیین‌های وداع و تشییع، این محاسبه را باطل و استمرار ایستادگی ملت در مسیر شهدا را اثبات کرد.

وی گفت: مردم با حضور باشکوه، بار دیگر بر پایبندی خود به نظام جمهوری اسلامی، آرمان‌های انقلاب و راه شهدا تأکید کردند.

مردم اراک با حضور خود نشان داد باید برخاست و پای عهد انقلاب ایستاد

شهردار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم در آیین‌های وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: این حضور باشکوه نشان داد ملت ایران در لحظات حساس، با بصیرت و اراده‌ای استوار پای ارزش‌ها و آرمان‌های خود ایستاده است.

علیرضا محمودی افزود: رویداد بزرگ حضور مردم در صحنه‌های بدرقه رهبر شهید، جلوه‌ای از عشق و دلدادگی ملت ایران به انقلاب اسلامی است؛ حضوری که نه‌تنها در داخل کشور، بلکه پیام روشنی برای جهانیان و دشمنان این ملت دارد.

وی تصریح کرد: امروز شاهد سیل عظیم عاشقان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هستیم که با وجود اندوه فقدان رهبر خود، با حضور در مراسم‌های وداع و تشییع، نشان می‌دهند این ملت همچنان زنده، متحد و پای کار آرمان‌های خود ایستاده است.

محمودی با تأکید بر اینکه «باید برخاست» تصریح کرد: اکنون زمان ایستادن در برابر توطئه‌ها، حفظ وحدت و دفاع از ارزش‌هایی است که برای آن مجاهدت‌های فراوانی صورت گرفته است و باید اذعان کرد این حضور مردم نشان می‌دهد که در برابر دشمنان انقلاب اسلامی، باید با قدرت و استقامت ایستاد و از ایران قوی و آینده این کشور صیانت کرد.

شهردار اراک ادامه داد: دشمنان باید پیام این حضور را دریافت کنند، ملتی که با چنین دلدادگی و انسجامی در صحنه حاضر می‌شود اجازه نخواهد داد دشمنان از اندوه و شرایط خاص کشور سوءاستفاده کنند.

وی تاکید کرد: وظیفه همه ما این است که تا پای جان در مسیر انقلاب اسلامی بایستیم و از دستاوردهای این نظام و عزت ایران عزیز حفاظت کنیم و راه خدمت و پیشرفت کشور را با قدرت ادامه دهیم.

حضور در مراسم وداع با امام شهید، تجدید بیعت با مسیر ولایت است

کارشناس مسائل مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مردم اراک در آیین وداع با امام شهید و بیعت با امام حاضر، اقدامی برخاسته از باورهای دینی است.

حجت‌الاسلام رضا فراهانی افزود: این حضور، فراتر از یک اجتماع مردمی، نماد وفاداری به ولایت، ارزش‌های الهی و مسیر حق است.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های حضور مردم در این آیین، ادای احترام به مقام شهید و تکریم ارزش‌هایی است که شهید در راه پاسداری از آن‌ها جان خود را فدا کرده است.

حجت‌الاسلام فراهانی ادامه داد: حضور در آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب، از جایگاه والایی در فرهنگ دینی برخوردار است و نشانه محبت، معرفت و همراهی با اولیای الهی به شمار می‌رود.

این کارشناس مسائل دینی تاکید کرد: مردم با حضور پرشور خود در این مراسم، ضمن وداع با امام شهید، بار دیگر با امام حاضر تجدید عهد می‌کنند و نشان می‌دهند که پیوند آنان با مسیر ولایت، با شهادت و فقدان یک شخصیت الهی خدشه‌دار نخواهد شد.

وی گفت: این اجتماعات، افزون بر برکات معنوی، پیام روشنی از وحدت و بصیرت ملت ایران و پایبندی آنان به ارزش‌های دینی، انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا دارد.

جوانان در میدان بیعت؛ حضور نسل نو پای ارزش‌ها و مسیر ولایت

جوانی از میان جمعیت حاضر در این مراسم با اشاره به حضور پررنگ نسل‌های مختلف در آیین وداع با قائد شهید امت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز شاهد حضور همه اقشار جامعه هستیم؛ از نسل‌های گذشته تا جوانان و نوجوانانی که با دل‌هایی سرشار از ارادت در این میدان حضور یافته‌اند.

وی افزود: این حضور گسترده نشان می‌دهد ملت ایران همچنان پای باورها، اعتقادات و آرمان‌های خود ایستاده و در لحظات حساس، وحدت و انسجام خود را به نمایش می‌گذارد.

این جوان حاضر در مراسم تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند برخاستن، ادامه دادن مسیر خدمت و زنده نگه داشتن فرهنگ ایستادگی و مقاومت هستیم؛ چراکه راه بزرگان این انقلاب با حضور و مسئولیت‌پذیری مردم ادامه پیدا می‌کند.

یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز آمده‌ایم تا نشان دهیم راهی که امام شهیدمان برای آن ایستادند، همچنان ادامه دارد و ملت ایران پای عهد و باورهای خود ایستاده است.

وی افزود: این حضور تنها یک وداع نیست، بلکه تجدید پیمانی دوباره با مسیر خدمت، ایستادگی و آرمان‌های انقلاب اسلامی است؛ چراکه امروز روز نشستن و سکوت نیست بلکه روز برخاستن، مسئولیت‌پذیری و نشان دادن وفاداری است.

این شرکت‌کننده با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و ادامه مسیر رهبر شهید گفت: باید با همان روحیه‌ای که ایشان برای عزت و سربلندی کشور تلاش کردند، در میدان ماند و برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر گام برداشت.

بانویی که به همراه خانواده خود در این مراسم حضور یافته است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور امروز ما تنها برای وداع نیست؛ آمده‌ایم تا بار دیگر بر عهد خود با ارزش‌ها و آرمان‌هایی که به آن باور داریم، تأکید کنیم و نشان دهیم این مسیر با حضور و همراهی مردم ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ملت ایران در سخت‌ترین لحظات هم پای اعتقادات خود ایستاده و امروز با حضور در این مراسم، پیام وحدت، همبستگی و وفاداری خود را به نمایش می‌گذارد.

این بانوی حاضر در مراسم تأکید کرد: اکنون زمان ایستادن و برخاستن است؛ نباید اجازه داد دشمنان از اندوه مردم سوءاستفاده کنند بلکه باید با حفظ وحدت، هوشیاری و ادامه مسیر خدمت، از ارزش‌ها و آرمان‌های این سرزمین پاسداری کرد.

این درحالی‌است که کودکان و نوجوانان نیز در این قاب تاریخی حضور دارند؛ نسلی که شاید بسیاری از روزهای گذشته را تجربه نکرده باشد اما امروز با پرچم‌های عزا و حضور خود، بخشی از روایت آینده این سرزمین است.

به گزارش مهر؛ اراک امروز در کنار مشهد مقدس، صحنه وداعی بزرگ را تجربه می‌کند؛ وداعی که در آن اشک و حماسه کنار هم ایستاده‌اند.

مردم دیار آفتاب آمده‌اند تا بگویند فقدان یک شخصیت بزرگ، پایان یک مسیر نیست؛ بلکه آغاز مسئولیتی تازه برای کسانی است که خود را تداوم بخش مسیر حق طلبی می‌دانند تا پرچم مقدس جمهوری اسلامی را به دست صاحب اصلی آن، حضرت ولیعصر (عج) برسانند.