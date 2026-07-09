https://mehrnews.com/x3cwRp ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰ کد مطلب 6883293 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰ بی قراری مردم دیار آفتاب در سوگ آقای شهید ایران اراک- در این ویدئو بی قراری مردم دیار آفتاب در وداع و سوگ آقای شهید ایران را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6883293 کپی شد مطالب مرتبط تشییع رهبر شهید؛ رفراندوم ملی برای بقای نظام و تجلی قدرت نرم آیین گرامیداشت رهبر شهید و شب صد و سی ام اجتماع مردمی در خمین دلتنگی در صد و سی و یکمین غروب؛ دیار آفتاب بیقرار است شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی امین شب بیعت با ولایت فقیه صد و سی و یکمین شب عهد؛ خمین در سوگ و بیعت ساوه و تپش قلب در رگهای انقلاب؛ بازخوانی میثاق خودکفایی و وفاداری برچسبها اراک تجمع مردمی تشییع رهبر شهید انقلاب
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