به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد شکرنژاد شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید ایران که در منطقه ییلاقی یارالوجه شهرستان کلیبر برگزار شد، اظهار کرد: رهبر شهید ۱۳۱ روز پیش به همراه اعضای خانواده خود به شهادت رسید و در زمان شهادت، در محل کار خود، در حال تلاوت قرآن کریم و با زبان روزه بود.

وی افزود: دشمن حتی برگزاری آیین‌های تشییع این شهید در قم و تهران را نیز تحمل نکرد و همچنان به اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه خود ادامه می‌دهد.

امام جمعه کلیبر با بیان اینکه رهبر شهید شخصیتی جامع و کم‌نظیر بود، گفت: وی فیلسوف، محدث، عارف، مفسر، معلم، مورخ، ادیب، شاعر، هنرمند، دشمن‌شناس، جامعه‌شناس و زمان‌شناس بود و با تدبیر و مدیریت خود خدمات ماندگاری به اسلام و جامعه اسلامی ارائه کرد.

شکرنژاد با اشاره به جایگاه جامعه عشایری تصریح کرد: همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرموده‌اند، عشایر ذخایر انقلاب هستند و همواره در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی و انقلابی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی ادامه داد: عشایر قشری پرتلاش و مولد هستند و زنان عشایری نیز دوشادوش مردان در عرصه‌های تولید، دامداری و تربیت فرزندان نقش‌آفرینی می‌کنند.

امام جمعه کلیبر خاطرنشان کرد: جامعه عشایری از ظرفیت‌های ارزشمند کشور به شمار می‌رود و یکی از ویژگی‌های مهم آن، نرخ فرزندآوری بالاتر نسبت به بسیاری از مناطق دیگر است.