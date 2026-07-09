به گزارش خبرنگار مهر، بهنام رضوانی شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید ایران در منطقه ییلاقی یارالوجه شهرستان کلیبر اظهار کرد: عشایر زحمتکش و انقلابی کشور از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی پشت نظام ایستاده‌اند و همواره از انقلاب و آرمان‌های آن دفاع کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۶۵ درصد عشایر آذربایجان شرقی در حوزه شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین، هوراند و بخش آبش‌احمد سکونت دارند، افزود: عشایر در هشت سال دفاع مقدس بیشترین رزمندگان و بیشترین پشتیبانی مالی را برای دفاع از کشور تقدیم کردند.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال‌های نخست انقلاب، بسیاری از مناطق عشایری از نعمت برق و گاز برخوردار نبودند، اما عشایر با وجود همه سختی‌ها و محرومیت‌ها، در کنار انقلاب و نظام باقی ماندند.

رضوانی با اشاره به جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: در این مقطع نیز عشایر در دشت‌ها، قشلاق‌ها و ییلاق‌های سراسر کشور آمادگی خود را برای دفاع از ایران اسلامی و مقابله با هرگونه تهدید اعلام کردند.

وی افزود: عشایر خوزستان، لرستان و دیگر مناطق کشور با حضور فعال خود، بار دیگر وفاداری و پایبندی‌شان به انقلاب و نظام را به نمایش گذاشتند.