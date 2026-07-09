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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۳

سوگواری میدان داران کرمانی در شب تدفین «آقای شهید ایران»

سوگواری میدان داران کرمانی در شب تدفین «آقای شهید ایران»

کرمان- مردم میدان دار کرمان در شب تدفین «آقای شهید ایران»، به سوگواری و عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6883696

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