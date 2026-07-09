https://mehrnews.com/x3cx2C ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۳ کد مطلب 6883696 استانها کرمان استانها کرمان ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۳ سوگواری میدان داران کرمانی در شب تدفین «آقای شهید ایران» کرمان- مردم میدان دار کرمان در شب تدفین «آقای شهید ایران»، به سوگواری و عزاداری پرداختند. دریافت 18 MB کد مطلب 6883696 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری کرمانیها در شب بدرقه «آقای شهید ایران» اندوه و ارادت مردم کرمان در بدرقه «آقای شهید ایران» آقای پدر، آقای شهید ایران و آقای ایران دوست برچسبها سوگواری اجتماع مردمی کرمان آقای شهید ایران تدفین تشییع رهبر شهید انقلاب
نظر شما